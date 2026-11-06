گروه استان ها- نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران گفت: ارتقای توان دفاعی و موشکی کشور باید متناسب با تحولات منطقه و تهدیدهای جدید دنبال شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان فارس ، آیت‌الله «لطف‌الله دژکام» امام جمعه شیراز در خطبه‌های نماز جمعه امروز ۱۵ آبان شیراز، با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت بازدارندگی کشور اظهار کرد: اصول و مبانی سیاست‌های دفاعی باید بر اساس مبانی دینی و فقهی حفظ شود، اما شیوه‌های اجرایی و راهبردهای مقابله با تهدیدها متناسب با شرایط زمان و تحولات منطقه قابل بازنگری است.

وی با اشاره به تحولات سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران پس از شهادت سردار سلیمانی افزود: در سال‌های اخیر تغییراتی در رویکرد بازدارندگی کشور شکل گرفته و توان ایران در مقابله با تهدیدهای خارجی بیش از گذشته نمایان شده است. امام جمعه شیراز با اشاره به حملات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه گفت: در جریان جنگ‌های اخیر، ۱۶ پایگاه نظامی آمریکا هدف قرار گرفت و این تحولات نشان داد که شرایط حضور نظامیان آمریکایی در منطقه با گذشته تفاوت کرده است.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه دشمن در اقدامات خود به هیچ خط قرمزی پایبند نیست، تصریح کرد: تهدیدهای مستقیم علیه عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های دفاعی کشور باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های جدید مورد بازنگری قرار گیرد. وی همچنین با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر ارتقای توان بازدارندگی کشور گفت: در صورت تکرار تجاوز، پاسخ ایران باید فوری و متناسب با ابعاد تهدید باشد. از این رو، تقویت ظرفیت‌های موشکی و دفاعی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

اختلافات سیاسی نباید به فرصت دشمن تبدیل شود

وی حفظ انسجام داخلی را از الزامات قدرت بازدارندگی دانست و خاطرنشان کرد: رقابت‌های سیاسی و اختلافات جناحی نباید موجب تضعیف وحدت ملی و فراهم شدن زمینه سوءاستفاده دشمن شود.

آیت‌الله دژکام تأکید کرد: همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی باید برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی موضعی واحد داشته باشند و اختلافات داخلی را به فرصتی برای دشمن تبدیل نکنند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباطات راهبردی با کشورهای منطقه و جبهه مقاومت از یمن تا لبنان تأکید کرد و یادآور شد: با وجود تفاوت دیدگاه برخی کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی ایران، اشتراک منافع در موضوعات مهم می‌تواند زمینه همکاری‌های منطقه‌ای را فراهم کند.

طرح موضوع بازنگری در سیاست هسته‌ای کشور

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت: کشور از نظر دانش و توان فنی، ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای را دارد، اما تاکنون بر اساس مبانی اسلامی و انسانی، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را مردود دانسته است.

وی با طرح این پرسش که در شرایط تهدید مستقیم دشمن، آیا ضرورت‌های دفاعی کشور نیازمند بازنگری در محاسبات موجود نیست، افزود: تعیین چارچوب سیاست هسته‌ای در اختیار مقام ولایت است و هر تصمیمی در این زمینه باید در چارچوب سیاست‌های کلان نظام اتخاذ شود.

تأکید بر تبدیل اقتصاد مقاومتی به گفتمان ملی

دژکام در ادامه، اقتصاد مقاومتی را نیازمند تبدیل شدن به یک گفتمان عمومی دانست و اظهار کرد: نخبگان، فعالان اقتصادی و اقشار مختلف جامعه باید با مبانی اقتصاد مقاومتی آشنا شوند و تحقق آن را مطالبه کنند.

وی با اشاره به تفاوت مبانی اقتصاد اسلامی و برخی الگوهای اقتصادی غربی گفت: در اقتصاد اسلامی، دیانت و نگاه الهی باید در تمام ابعاد نظام اقتصادی حضور داشته باشد و این موضوع در مبانی نظری و اجرایی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد.

درخواست از شهرداری شیراز برای عرضه ارزان‌تر کالاهای اساسی

نماینده ولی‌فقیه در فارس در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به طرح «تورم صفر» شهرداری تهران برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر، خواستار استفاده بیشتر شهرداری شیراز از ظرفیت بازارچه‌های محلی شد.

وی با اشاره به تجربه بازارچه‌های محلی شیراز در سال گذشته گفت: این بازارچه‌ها در کاهش هزینه خرید خانوارها و تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای ضروری مؤثر بوده‌اند و شهرداری می‌تواند با تقویت این ظرفیت، بار دیگر برای عرضه مناسب‌تر کالاهای اساسی اقدام کند.

دژکام با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت خانوارها، به‌ویژه در آستانه ماه مبارک رمضان، افزود: هیچ خانواده‌ای نباید به دلیل گرانی از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز خود محروم بماند.

معنویت؛ پشتوانه ایستادگی رزمندگان

امام جمعه شیراز در پایان با اشاره به نقش معنویت در مقاومت و ایستادگی رزمندگان گفت: باورهای دینی، انس با قرآن و پایبندی به ارزش‌های اسلامی از عوامل تقویت روحیه نیروهای مدافع کشور در دوران مبارزه با رژیم پهلوی، دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر بوده است. وی افزود: حضور نیروهای نظامی و مدافعانی که در کنار آمادگی دفاعی، به نماز، روزه و قرآن پایبند هستند، مایه امیدواری و تقویت روحیه جامعه است.