گروه استان‌ها ـ لغزندگی سطح جاده بر اثر بارندگی در آزادراه شیراز ـ اصفهان، به وقوع تصادفی زنجیره‌ای میان یک دستگاه تریلی و ۱۵ خودرو منجر شد که در پی آن چهار نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس ، «صادق رضا فرهادی» مسئول اورژانس ۱۱۵ آباده، با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۸: ۲۸ روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه، در محدوده ۱۷۰ کیلومتری اصفهان در آزادراه شیراز ـ اصفهان رخ داد.

وی با تشریح جزئیات حادثه افزود: بر اثر بارندگی و لغزندگی سطح جاده، راننده یک دستگاه تریلی کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و تریلی به‌صورت عرضی در مسیر قرار گرفت؛ موضوعی که زمینه‌ساز برخورد زنجیره‌ای ۱۵ دستگاه خودرو با این وسیله نقلیه سنگین شد.

مسئول اورژانس ۱۱۵ آباده ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام وقوع حادثه، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به همراه نیروهای امدادی هلال‌احمر به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به مصدومان را آغاز کردند.

وی با اشاره به آمار مصدومان این حادثه گفت: در مجموع چهار نفر در این تصادف مصدوم شدند که یک نفر پس از دریافت خدمات درمانی در محل به‌صورت سرپایی درمان شد و سه مصدوم دیگر برای ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) آباده انتقال یافتند.

به گفته فرهادی، لغزندگی جاده‌ها در پی بارندگی، به‌ویژه در محورهای پرتردد و مسیرهای ارتباطی بین‌شهری، از جمله عواملی است که ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و پرهیز از ترمزهای ناگهانی را دوچندان می‌کند.