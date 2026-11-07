برخورد زنجیرهای ۱۵ خودرو با یک تریلی در آزادراه شیراز ـ اصفهان
گروه استانها ـ لغزندگی سطح جاده بر اثر بارندگی در آزادراه شیراز ـ اصفهان، به وقوع تصادفی زنجیرهای میان یک دستگاه تریلی و ۱۵ خودرو منجر شد که در پی آن چهار نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس، «صادق رضا فرهادی» مسئول اورژانس ۱۱۵ آباده، با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۸: ۲۸ روز شنبه ۱۶ آبانماه، در محدوده ۱۷۰ کیلومتری اصفهان در آزادراه شیراز ـ اصفهان رخ داد.
وی با تشریح جزئیات حادثه افزود: بر اثر بارندگی و لغزندگی سطح جاده، راننده یک دستگاه تریلی کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و تریلی بهصورت عرضی در مسیر قرار گرفت؛ موضوعی که زمینهساز برخورد زنجیرهای ۱۵ دستگاه خودرو با این وسیله نقلیه سنگین شد.
مسئول اورژانس ۱۱۵ آباده ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام وقوع حادثه، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به همراه نیروهای امدادی هلالاحمر به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به مصدومان را آغاز کردند.
وی با اشاره به آمار مصدومان این حادثه گفت: در مجموع چهار نفر در این تصادف مصدوم شدند که یک نفر پس از دریافت خدمات درمانی در محل بهصورت سرپایی درمان شد و سه مصدوم دیگر برای ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) آباده انتقال یافتند.
به گفته فرهادی، لغزندگی جادهها در پی بارندگی، بهویژه در محورهای پرتردد و مسیرهای ارتباطی بینشهری، از جمله عواملی است که ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و پرهیز از ترمزهای ناگهانی را دوچندان میکند.
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