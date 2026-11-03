گروه استان‌ها - مدیرکل هواشناسی فارس از فعالیت سامانه بارشی در مناطق شمالی، غربی و مرکزی استان از ظهر پنج‌شنبه ۱۴ آبان‌ماه خبر داد.

هشدار زرد هواشناسی در فارس؛ بارش باران، رعدوبرق و احتمال برف در ارتفاعات

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس، «قاسم حسینی» مدیرکل هواشناسی استان فارس، با اعلام صدور هشدار هواشناسی سطح زرد برای استان، اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی از ظهر پنج‌شنبه، مناطق شمالی، غربی و مرکزی فارس تحت تأثیر ناپایداری‌های جوی قرار می‌گیرند و فعالیت این سامانه تا اواخر وقت یکشنبه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به مخاطرات پیش‌بینی‌شده افزود: بارش باران، وقوع رعدوبرق، وزش باد در برخی ساعات با شدت بالا و کاهش دما از مهم‌ترین پیامدهای فعالیت این سامانه است.

مدیرکل هواشناسی استان فارس، مناطق شمال‌غرب فارس، شهرستان‌های رستم، نورآباد ممسنی، سپیدان و بخش‌های غربی شهرستان‌های اقلید و آباده را از کانون‌های اصلی تأثیر این سامانه برشمرد.

حسینی با هشدار نسبت به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی، یادآور شد: لغزندگی محورهای مواصلاتی به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی از مخاطرات پیش‌بینی‌شده است. همچنین در ارتفاعات شمالی استان احتمال بارش پراکنده برف و کولاک وجود دارد.

وی ادامه داد: وزش باد شدید می‌تواند موجب وارد شدن خسارت به برخی سازه‌ها و شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها شود؛ ازاین‌رو رعایت نکات ایمنی در مناطق تحت تأثیر سامانه ضروری است.

مدیرکل هواشناسی استان فارس، با توصیه به شهروندان برای پرهیز از سفرهای غیرضروری در مناطق تحت تأثیر این سامانه، تأکید کرد: از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود و فعالیت‌های تفریحی در فضاهای باز نیز با احتیاط بیشتری انجام گیرد.