در روزگاری که بسیاری از زیرساخت‌ها و خانه‌های شهر غزه با خاک یکسان شده است، تصاویر عروسی «عبدالله » و «فرح » ، دو فارغ‌التحصیل رشته معماری، نشان داد که زندگی در سایه جنگ همچنان جریان دارد. از آیین سنتی حمام داماد و همراهی پدربزرگ ۸۵ ساله در میان دود و آوار، تا عبور لباس عروس از کنار ساختمان‌های ویران‌شده؛ این گزارش تصویری، روایتگر لحظاتی از شادی و امید در میان تلخ‌ترین شرایط است.