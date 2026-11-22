رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش باران و برف در برخی مناطق کشور طی روزهای آینده خبر داد و گفت: با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در روز چهارشنبه، بارش و کاهش نسبی دما در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.



به گزارش تابناک، صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، با اشاره به پیش بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری اظهار کرد: یکشنبه با گذر موج تراز میانی جو از نوار شمالی کشور، در مناطقی از شمال غرب، غرب، سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران، همچنین در برخی نقاط دامنه‌های زاگرس مرکزی در غرب، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق، وزش باد و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: دوشنبه در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی، بارش و وزش باد شدید رخ می‌دهد. بعدازظهر این موج از شمال شرق کشور عبور می‌کند و در شمال شرق و شرق کشور افزایش وزش باد انتظار می‌رود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سه‌شنبه تنها در ارتفاعات آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد و در سایر مناطق کشور، جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما مستقر می‌شود. طی این روز در اردبیل و گیلان، وزش باد جنوبی و افزایش دما قابل توجه است.

دریای خزر مواج خواهد بود



ضیاییان اظهار کرد: چهارشنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان، همچنین در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق، وزش باد همراه با کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود. در شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد همراه با کاهش نسبی دما پدیده حاکم است.

به گفته وی پنجشنبه گستره بارش در شرق اردبیل، سواحل خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی است و در شمال شرق و شرق، افزایش وزش باد انتظار می‌رود. دریای خزر روزهای دوشنبه بعدازظهر، چهارشنبه و پنجشنبه مواج است.

ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (دوم آذرماه) صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی بتدریج افزایش باد با حداقل ۱۲ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه‌(سوم آذرماه) صاف در بعضی ساعتها غبار محلی از بعد ازظهر افزایش باد با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: طی فردا و پس فردا اهواز و بندرعباس با دمای ۳۱ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۳- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌کشور هستند.

منبع: ایسنا