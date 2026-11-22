عراقچی می‌گوید که هر تحولی در دکترین هسته‌ای چه از منظر منافع و چه از منظر هزینه‌های احتمالی، تصمیمی با آثار و تبعات بسیار مهم خواهد بود. روسیه و چین هم در این زمینه مواضع مخالفی دارند. تا این لحظه، دکترین ما تغییری نکرده و مواضع رسمی ما همچنان همان مواضع قبلی است.

به گزارش تابناک،، وزیر امور خارجه کشورمان می‌گوید که هر تحولی درچه از منظر منافع و چه از منظر هزینه‌های احتمالی، تصمیمی با آثار و تبعات بسیار مهم خواهد بود.هم در این زمینهدارند. تا این لحظه، دکترین ما تغییری نکرده و مواضع رسمی ما همچنان همان مواضع قبلی است.

بخش‌هایی از سخنان وی به شرح زیر است:

در روزهای اخیر، بحث ضرورت بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور و تحول در رویکردهای هسته‌ای ایران به‌ویژه در میان بخشی از جامعه نخبگانی بیش از گذشته مطرح شده است. نظر شما در این باره چیست؟

این بحث، واقعاً بحثی گسترده، جدی و دارای ابعاد مختلف است که موافقان و مخالفان خودش را دارد. هم کسانی که معتقدند دکترین هسته‌ای کشور باید به همین شکل فعلی حفظ شود و هم کسانی که از ضرورت تغییر آن صحبت می‌کنند (اینکه چطور عوض بشود هم خودش بحث جداگانه‌ای‌است) ، هر دو استدلال‌ها و منطق خودشان را دارند. من معتقدم نباید تصور کنیم کسانی که خواهان تغییر دکترین هستند، منطق سستی دارند؛ آنها هم منطق قوی‌ای دارند. در طرف مقابل هم کسانی که بر حفظ دکترین فعلی تأکید می‌کنند، منطق و استدلال‌های محکمی دارند. بنابراین با یک بحث کاملاً جدی و راهبردی برای کشور مواجه هستیم. به نظر من، اصل طرح و بررسی این موضوع نه‌تنها ایرادی ندارد، بلکه اتفاقاً خوب است که چنین بحثی در فضای کارشناسی و نخبگانی کشور به‌صورت جدی مطرح شود؛ چراکه مستقیماً با منافع ملی و عالی کشور سروکار دارد.

هر دکترینی که در نهایت انتخاب کنیم، چه از منظر منافع و چه از منظر هزینه‌های احتمالی، تصمیمی با آثار و تبعات بسیار مهم خواهد بود. کسانی که معتقدند دکترین هسته‌ای باید تغییر کند، استدلالشان این است که دکترین موجود نتوانسته از تأسیسات هسته‌ای ما محافظت کند. آنها می‌گویند عضویت و ماندن ما در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) ، قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای کشور تحت نظارت پادمان‌و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پایبندی به چارچوب‌های نظارتی موجود، نتوانسته است مانع حمله و بمباران این تأسیسات شود. از نگاه آنها، وقتی این سازوکارها نتوانسته‌اند امنیت تأسیسات هسته‌ای ما را تضمین کنند، باید به فکر راهکار دیگری، دست‌کم برای حفاظت از برنامه هسته‌ای کشور باشیم.

از طرف دیگر خروج از چارچوب فعلی و تغییر دکترین نیز تبعات ساده‌ای ندارد.

تا این لحظه، دکترین ما تغییری نکرده است



آیا مسکو و پکن اساساً از تغییر در دکترین هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند یا ترجیح می‌دهند تهران در چارچوب سیاست هسته‌ای فعلی باقی بماند؟

روسیه و چین هم در این زمینه مواضع مخالفی دارند. آنچه اهمیت دارد این است که تا این لحظه، دکترین ما تغییری نکرده و مواضع رسمی ما همچنان همان مواضع قبلی است.

البته در جامعه بحثی در این باره شکل گرفته و من هیچ ایرادی نمی‌بینم که دیدگاه‌های مختلف مطرح شوند و همه بتوانند نظرات خودشان را بیان کنند. همان‌طور که عرض کردم، هر دو طرف استدلال‌ها و منطق خاص خودشان را دارند. من لزوماً همه این استدلال‌ها را قبول ندارم اما نمی‌توان انکار کرد که هر کدام بر مبنای منطقی مطرح می‌شوند. بنابراین، اجازه بدهیم این بحث در فضای کارشناسی و نخبگانی کشور ادامه پیدا کند و دیدگاه‌های مختلف شنیده شود. با این حال، تأکید می‌کنم که موضع رسمی ما در این زمینه همچنان همان موضع پیشین است و تغییری نکرده است.

ما همزمان با ادامه وضعیت «نه جنگ، نه صلح» ، شاهد تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه هستیم و در سوی دیگر میانجی‌ها نیز آخرین تلاش‌های خود را برای جلوگیری از تشدید بحران و باز کردن مسیر دیپلماسی دنبال می‌کنند.

منبع: روزنامه ایران