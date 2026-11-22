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تلگرام در کردستان عراق هم فیلتر شد
مقامات اقلیم کردستان عراق امروز در نامهای به شرکتهای ارائه دهنده اینترنت در این منطقه اعلام کردند: با دستور دولت مرکزی عراق، ظرف ۳۰ روز نسبت به محدود کردن دسترسی به تلگرام اقدام کنند.
به گزارش تابناک، مقامات اقلیم کردستان عراق امروز در نامهای به شرکتهای ارائه دهنده اینترنت در این منطقه اعلام کردند: با دستور دولت مرکزی عراق، ظرف ۳۰ روز نسبت به محدود کردن دسترسی به تلگرام اقدام کنند.
به گفته وزارت ارتباطات اقلیم، این تصمیم به دلیل انتشار پیامهایی که امنیت ملی را تهدید میکند، و همچنین ترویج سخنان خشونتآمیز و نفرتپراکنانه گرفته شده است.
منبع: فارس
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