چرا تلگرام در اردن فیلتر شد؟

تلگرام در اردن فیلتر شد. تصمیمی که به گفته مقام‌های امنیتی این کشور، با هدف مقابله با افراط‌گرایی، تهدیدهای امنیتی و انتشار محتوای غیرقانونی اتخاذ شده است.

به گزارش تابناک، اداره امنیت عمومی اردن گفت که هدف این رویکرد محافظت از جامعه در برابر تهدیدهایی از جمله تلاش برای گسترش افراط گرایی و رادیکالیسم - که همگی امنیت اجتماعی و منافع ملی را تهدید می‌کنند - مطابق با قوانین موجود است.

مقابله با افراط‌گرایی؛ دلیل فیلترینگ تلگرام در اردن

این نهاد امنیتی اعلام کرد که این اقدام طبق قوانین موجود انجام شده و هدف آن، مهار استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال برای تهدید، اخاذی و توزیع محتوای غیرقانونی، از جمله مطالب افراطی است. در این اطلاعیه مشخص نشده است که این مسدودسازی تا چه مدت ادامه خواهد داشت.

در طول سال‌ها، اعضای گروه تروریستی داعش از این سرویس پیام‌رسان که توسط پاول دوروف روسی راه‌اندازی شده است، برای صدور بیانیه‌ها استفاده کرده‌اند.

دوروف در چندین کشور با تحقیقات مواجه است. روسیه در ژوئیه، اعلام کرد که او را به تسهیل فعالیت‌های تروریستی متهم کرده است و مدعی شد که تلگرام توسط جاسوسان اوکراینی برای سازماندهی حملات در داخل روسیه استفاده شده است.

بر اساس گزارش رویترز، دوروف ارتکاب هر گونه تخلفی را رد و اعلام کرد تلگرام از تعهدات خود برای نظارت بر محتوا و همکاری با مقامات برای مبارزه با جرایم فراتر رفته است.

طبق گزارش منابع رسانه‌ای محلی،‌پیش از اعلام رسمی مسدودسازی تلگرام، کاربران این پیام‌رسان در اردن از مشکلاتی در اتصال به سرویس و ارسال یا دریافت پیام‌ها و فایل‌های رسانه‌ای در چندین شبکه مخابراتی محلی خبر داده بودند.

منبع: ایسنا