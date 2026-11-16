تداوم آلودگی هوای تهران تا چهارشنبه

اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زرد از افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت تا روز چهارشنبه خبر داد.

به گزارش تابناک؛ اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه به‌ویژه در ساعات شب و ابتدای روز در نواحی پرتردد شهری آورده است: از سه شنبه تا چهارشنبه (۲۶ تا ۲۷ آبان) افزایش آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

هشدار درباره هوای ناسالم در مناطق مرکزی و جنوبی تهران

از آثار این مخاطره جوی می‌توان افزایش نسبی آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت عدم مهار منابع انتشار آلاینده‌های جوی گاهی هوای ناسالم برای تمام گروه‌ها در نواحی پرتردد مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران اشاره کرد.

در این وضعیت آب و هوایی اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به کاهش ترددهای غیر ضروری به‌ویژه برای کودکان و سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های قلبی و تنفسی در مناطق پر تردد شهری در ساعتهای اوج انباشت آلاینده‌ها و تا حد امکان استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

منبع: ایسنا