||14:07
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرعراقچی: ما به پاکستان اعتماد داریم
777بازدید

تداوم آلودگی هوای تهران تا چهارشنبه

اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زرد از افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت تا روز چهارشنبه خبر داد.

کد خبر: 4202256تاریخ انتشار: 777 بازدید

۲۴۴a۴۸۰۳ZTp۳ZWJwfGY۶MzY۵ODc۳MS۵wbmd۸ZnVpOjM۲NTU۴MDN۸bDpmYXx۲OjE

به گزارش تابناک؛ اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه به‌ویژه در ساعات شب و ابتدای روز در نواحی پرتردد شهری آورده است: از سه شنبه تا چهارشنبه (۲۶ تا ۲۷ آبان) افزایش آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

هشدار درباره هوای ناسالم در مناطق مرکزی و جنوبی تهران

از آثار این مخاطره جوی می‌توان افزایش نسبی آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت عدم مهار منابع انتشار آلاینده‌های جوی گاهی هوای ناسالم برای تمام گروه‌ها در نواحی پرتردد مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران اشاره کرد.

در این وضعیت آب و هوایی اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به کاهش ترددهای غیر ضروری به‌ویژه برای کودکان و سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های قلبی و تنفسی در مناطق پر تردد شهری در ساعتهای اوج انباشت آلاینده‌ها و تا حد امکان استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

منبع: ایسنا

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

هواشناسیآلودگی هوای تهرانتداوم آلودگی

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.