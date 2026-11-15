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جدیدترین تصویر ناسا از آلودگی هوای تهران

جدیدترین تصاویر ارائه شده توسط ناسا از میزان آلایندگی و سرعت باد و میزان غلظت ذرات در آسمان ایران خبر می‌دهد.

کد خبر: 4202068تاریخ انتشار: 942 بازدید

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به گزارش تابناک؛ براساس جدیدترین تصاویر ناسا و آخرین داده‌های کیفیت هوا در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶، شاخص آلودگی تهران در آخرین ثبت IQAir به ۹۰ رسیده و غلظت ذرات معلق PM۲.۵ حدود ۳۰ میکروگرم بر مترمکعب بوده است؛ وضعیتی که در محدوده قابل‌قبول اما نامطلوب برای گروه‌های حساس قرار می‌گیرد.

پیش‌بینی ساعتی این سامانه برای حوالی ساعت ۱۵، شاخص حدود ۷۷ تا ۸۰ را نشان می‌دهد.

اما تهران آلوده‌ترین شهر ایران نیست؛ بر اساس داده‌های پایش ساعت ۵: ۳۰ صبح، اصفهان با PM۲.۵ معادل ۴۲.۴، شیراز با ۴۰.۴ و اهواز با ۳۸.۶ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت نامطلوب‌تری قرار دارند.

سرعت باد تهران در آخرین ثبت ۷ کیلومتر بر ساعت بوده و برای ساعات بعدازظهر حدود ۴ تا ۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی IQAir از کاهش شاخص تهران تا حدود ۶۹ در ساعات شب حکایت دارد؛ با این حال، افزایش دوباره آلودگی در ساعات پایانی شب و روزهای آینده محتمل است و زمان قطعی پایان آلودگی فعلا مشخص نیست.

منبع: فارس

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آلودگی هوای تهرانکیفیت هواشاخص آلودگیتصویر ناسا

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