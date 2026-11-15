شهادت بسیجی اهل سنت در منطقه کورین زاهدان

«نجیب شه‌بخش» بسیجی بومی اهل سنت، در حمله افراد مسلح در منطقه «کورین» شهرستان زاهدان به شهادت رسید.

به گزارش تابناک؛ «نجیب شه‌بخش» بسیجی بومی اهل سنت، در حمله افراد مسلح در منطقه «کورین» شهرستان زاهدان به شهادت رسید.

بر اساس اطلاعات اولیه، این بسیجی هنگام تردد به سمت منزل هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت و در پی این حمله به شهادت رسید.