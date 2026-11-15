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شهادت بسیجی اهل سنت در منطقه کورین زاهدان

«نجیب شه‌بخش» بسیجی بومی اهل سنت، در حمله افراد مسلح در منطقه «کورین» شهرستان زاهدان به شهادت رسید.

کد خبر: 4202060تاریخ انتشار: 348 بازدید

شهادت

به گزارش تابناک؛ «نجیب شه‌بخش» بسیجی بومی اهل سنت، در حمله افراد مسلح در منطقه «کورین» شهرستان زاهدان به شهادت رسید.

بر اساس اطلاعات اولیه، این بسیجی هنگام تردد به سمت منزل هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت و در پی این حمله به شهادت رسید.

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برچسب ها

اهل سنتزاهدانافراد مسلحشهادت بسیجی

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