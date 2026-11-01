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تابناک
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شهادت کاپیتان ناصر ابراهیمی‌نژادان در حمله آمریکا

ناصر ابراهیمی‌نژادان کاپیتان آبادانی در پی حمله آمریکا به یک کشتی در خلیج فارس به شهادت رسید.

کد خبر: 100000048تاریخ انتشار: 15081 بازدید

به گزارش تابناک؛ کاپیتان ناصر ابراهیمی‌نژادان، فرزند آبادان، جمعه ۸ آبان‌ماه در پی حمله دولت تروریست آمریکا به یک کشتی در آب‌های آزاد خلیج فارس و اصابت ترکش به شهادت رسید.

شهید ناصر ابراهیمی‌نژادان متولد ۱۱ مهرماه ۱۳۵۵ در آبادان بود که در جریان این حمله به فیض شهادت نائل شد.

مراسم وداع با پیکر این شهید امشب، یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه، ساعت ۲۰:۳۰ در محل تجمعات شبانه، پارک شهید منتظری آبادان برگزار می‌شود.

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برچسب ها

شهادتآبادانکاپیتانحمله به کشتی

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نظرات بینندگان

محمد۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۹:۲۹

باید پاسخ بگیرند وگرنه این مقدمه ای برای جنایات است

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۸:۰۱

ننگ و نفرین بر امریکای جنایتکار

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