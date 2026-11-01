ناصر ابراهیمی‌نژادان کاپیتان آبادانی در پی حمله آمریکا به یک کشتی در خلیج فارس به شهادت رسید.

به گزارش تابناک؛ کاپیتان ناصر ابراهیمی‌نژادان، فرزند آبادان، جمعه ۸ آبان‌ماه در پی حمله دولت تروریست آمریکا به یک کشتی در آب‌های آزاد خلیج فارس و اصابت ترکش به شهادت رسید.

شهید ناصر ابراهیمی‌نژادان متولد ۱۱ مهرماه ۱۳۵۵ در آبادان بود که در جریان این حمله به فیض شهادت نائل شد.

مراسم وداع با پیکر این شهید امشب، یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه، ساعت ۲۰:۳۰ در محل تجمعات شبانه، پارک شهید منتظری آبادان برگزار می‌شود.