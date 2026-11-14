به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز امروز کار خود را با نوسان قیمت دلار در محدوده ۲۶۹ هزار تومان شروع کرده است. معامله‌گران در حال حاضر برای خرید و فروش اسکناس آمریکایی نرخ‌هایی بین ۲۶۹ تا ۲۷۰ هزار تومان اعلام می‌کنند که نسبت به هفته گذشته کمی بالاتر است. اما اگر یک ماه عقب‌تر را نگاه کنیم، تصویر تغییر چندانی ندارد؛ دلار در این یک ماه تنها حدود ۲ هزار تومان رشد کرده که نشان می‌دهد بازار در این بازه زمانی نسبتاً آرام و باثبات بوده است.

دلار با تراول چند؟

نکته قابل‌توجه در معاملات نقدی امروز، تفاوت نرخ اسکناس بر اساس نوع تسویه حساب است؛ روندی که در هفته‌های اخیر نیز تکرار شده و نرخ خرید دلار در ازای دریافت تراول‌ یک‌میلیونی در سطح ۲۶۳ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

قیمت یورو، درهم و لیر در بازار تهران

در بازار تهران، یورو در محدوده ۲۹۷ هزار تومان، درهم امارات حدود ۷۳ هزار تومان و لیر ترکیه هم ۵۴۰۰ تومان قیمت می‌خورد. با این حال، فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند نرخ‌ها در ادامه معاملات امروز تغییر کند.

دلار در مرکز مبادله گران شد، یورو ارزان

در مرکز مبادله ایران، جایی که نرخ رسمی حواله‌های ارزی اعلام می‌شود، دلار و یورو دو مسیر متفاوت را طی کردند. در اولین روز هفته، نرخ خرید حواله دلار با ۳۷۹ تومان افزایش به ۱۸۹ هزار و ۹۸۲ تومان رسیده و نرخ فروش آن هم با رشد ۳۸۳ تومانی، ۱۹۱ هزار و ۷۰۸ تومان ثبت شده است.

در مقابل، یورو در مرکز مبادله عقب نشست. نرخ خرید حواله یورو با ۷۳۰ تومان کاهش، ۲۰۹ هزار و ۶۱۰ تومان شده و نرخ فروشش هم با افت ۷۳۶ تومانی به ۲۱۱ هزار و ۵۱۴ تومان رسیده و یک کانال پایین‌تر رفته است. درهم امارات هم در معاملات حواله امروز به ترتیب ۵۱ هزار و ۷۳۱ و ۵۲ هزار و ۲۰۱ تومان قیمت خورده است که نسبت به پایان هفته گذشته، حدود ۱۰۴ و ۱۰۵ تومان بالاتر است.