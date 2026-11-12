قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵؛ نرخ فروش حواله دلار از ۱۹۱ هزار تومان گذشت

بازار ارز در آخرین روز هفته با افزایش قیمت‌ها همراه شده و دلار در بازار به ۲۶۴ هزار تومان رسیده است؛ هم‌زمان، نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله وارد کانال ۱۹۱ هزار تومان شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز در آخرین روز هفته، برخلاف روز گذشته، با افزایش قیمت‌ها همراه شد. دلار آمریکا که تا عصر روز گذشته با قیمتی کمتر از ۲۶۰ هزار تومان معامله می‌شد، امروز به بیش از ۲۶۴ هزار تومان رسیده است. قیمت یورو در بازار آزاد ۲۹۶ هزار تومان و قیمت درهم امارات ۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شد.

رشد حواله دلار و افت حواله یورو

افزایش قیمت ارز در بازار آزاد در شرایطی است که نرخ حواله‌های ارزی در مرکز مبادله ایران نیز دستخوش تغییر شده است. با این حال، جهت تغییرات نرخ‌ها در این مرکز یکسان نیست؛ حواله‌های دلار آمریکا و درهم امارات افزایش قیمت را تجربه کردند، اما نرخ خرید و فروش حواله یورو نسبت به روز چهارشنبه کاهش یافته است.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، نرخ خرید حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ایران به ۱۸۹ هزار و ۶۰۳ تومان رسیده است که در مقایسه با روز گذشته، ۳۷۸ تومان افزایش نشان می‌دهد. نرخ فروش حواله دلار نیز با رشد ۳۸۲ تومانی، به ۱۹۱ هزار و ۳۲۵ تومان رسید و وارد کانال ۱۹۱ هزار تومانی شد.

در مقابل، نرخ خرید حواله یورو امروز ۲۱۰ هزار و ۳۴۰ تومان اعلام شده است. این رقم نسبت به روز چهارشنبه، ۶۹۳ تومان کاهش داشته است. همچنین، نرخ فروش حواله یورو با افت ۶۹۹ تومانی، به ۲۱۲ هزار و ۲۵۰ تومان رسید. به این ترتیب، برخلاف دلار، هر دو نرخ خرید و فروش حواله یورو در مرکز مبادله با کاهش همراه شدند.

از سوی دیگر، نرخ خرید حواله درهم امارات در مرکز مبادله ایران به ۵۱ هزار و ۶۲۷ تومان افزایش یافت که نسبت به روز گذشته، ۱۰۳ تومان بیشتر است. نرخ فروش حواله درهم نیز با افزایش ۱۰۴ تومانی، به ۵۲ هزار و ۹۶ تومان رسید و برای نخستین بار وارد کانال ۵۲ هزار تومانی شد.

در مجموع، معاملات آخرین روز هفته با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و رشد نرخ حواله دلار و درهم در مرکز مبادله همراه بود. در این میان، کاهش نرخ حواله یورو، تفاوت مسیر این ارز با دو ارز دیگر را نشان می‌دهد.