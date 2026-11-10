به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز در چهارمین روز هفته، معاملات خود را با ادامه روند کاهشی نرخ‌ها آغاز کرده است؛ روندی که در نخستین دقایق شروع به کار بازار، قیمت دلار آمریکا را پایین آورده و در نرخ دیگر ارزها، از جمله یورو و درهم امارات نیز دیده شد.

بر این اساس، قیمت دلار آمریکا با کاهش حدود هزار تومانی نسبت به روز قبل، به رقم ۲۶۲۵۰۰ تومان رسیده است. هم‌زمان، یورو در بازار ۲۹۵۰۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده و نرخ درهم امارات نیز به ۷۲۰۰۰ تومان رسیده است. هر دو ارز، همچون دلار، روندی کاهشی دارند.

در دیگر معاملات بازار ارز، قیمت لیر ترکیه به ۵۳۰۰ تومان کاهش یافته است. همچنین هر پوند انگلیس در بازار تهران ۳۵۲۰۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده و قیمت دلار کانادا نیز به رقم ۱۸۳۰۰۰ تومان رسیده است.

جدیدترین نرخ حواله ها در مرکز مبادله

اما کاهش قیمت‌ها در بازار ارز، در شرایطی رقم خورده که نرخ حواله‌های اعلام‌شده در مرکز مبادله، مسیری متفاوت را طی کرده است. به گونه‌ای که نرخ خرید و فروش حواله دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در این مرکز، نسبت به روز قبل افزایش داشته است.

بررسی نرخ‌های مرکز مبادله نشان می‌دهد امروز نرخ خرید حواله دلار آمریکا به ۱۸۸۸۴۷ تومان رسیده که نسبت به روز قبل، ۳۷۷ تومان گران‌تر شده است. نرخ فروش حواله این ارز نیز با رشد ۳۸۰ تومانی، در سطح ۱۹۰۵۶۲ تومان قرار گرفته است.

از سوی دیگر، نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله به رقم ۲۱۱۵۸۲ تومان رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با روز گذشته، افزایش ۱۵۹۷ تومانی دارد. نرخ فروش حواله یورو نیز با رشد ۱۶۱۲ تومانی نسبت به روز قبل، به ۲۱۳۵۰۴ تومان رسیده است.

همچنین امروز نرخ خرید حواله درهم امارات، با افزایش ۱۰۳ تومانی نسبت به روز دوشنبه، به ۵۱۴۲۲ تومان رسیده است. نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۱۰۴ تومان افزایش یافته و به رقم ۵۱۸۸۹ تومان رسیده است.

به این ترتیب، در حالی که بازار ارز چهارمین روز هفته را با تداوم افت قیمت‌ها دنبال می‌کند، نرخ‌های خرید و فروش حواله سه ارز یادشده در مرکز مبادله، همگی بالاتر از روز قبل قرار گرفته‌اند؛ تفاوتی که در تغییرات امروز بازار ارز دیده می‌شود.