جدیدترین قیمت دلار، یورو و درهم امروز دوشنبه 11 آبان؛ نوسان افزایشی شاخص ارزی

قیمت دلار و یورو در بازار امروز روند صعودی به خود گرفت و فعالان اقتصادی با احتیاط بیشتری وارد معاملات ارزی شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ قیمت دلار آمریکا امروز در بازار تهران با افزایش نسبت به روز گذشته معامله شد و به رقم ۲۷۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

هم‌زمان با رشد بهای دلار، سایر ارزهای مهم نیز با تغییر قیمت همراه شدند؛ به طوری که قیمت هر یورو به ۳۰۵ هزار و ۱۰۰ تومان و درهم امارات به ۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

همچنین قیمت لیر ترکیه در بازار امروز ۵ هزار و ۴۵۰ تومان تعیین شد و هر دلار کانادا نیز با قیمت ۱۹۵ هزار تومان دادوستد شد.

رشد حواله دلار؛ افت حواله یورو

در سمت رسمی بازار و در مرکز مبادله، تالار معاملات حواله ارزی نیز همانند روزهای گذشته با نوسان همراه بوده است.

به گونه ای که بررسی آمارهای مرکز مبادله نشان می‌دهد که نرخ خرید حواله دلار آمریکا در این مرکز به ۱۸۶ هزار و ۲۲۴ تومان رسیده که در مقایسه با روز کاری قبل، ۳۷۲ تومان افزایش داشته است. نرخ فروش حواله دلار نیز با رشد ۳۷۵ تومانی نسبت به روز یکشنبه به ۱۸۷ هزار و ۹۱۵ تومان رسید.

در مقابل، معاملات حواله یورو در مرکز مبادله بر خلاف دلار روندی کاهشی داشت. نرخ خرید حواله یورو با ۲۶۶ تومان افت به ۲۰۷ هزار و ۸۱۷ تومان و نرخ فروش آن نیز با ۲۶۸ تومان کاهش به ۲۰۹ هزار و ۷۰۵ تومان رسید. از سوی دیگر، حواله درهم امارات همسو با دلار حرکت کرد و افزایشی بود؛ به گونه‌ای که نرخ خرید حواله درهم با ۱۰۱ تومان افزایش به ۵۰ هزار و ۷۰۷ تومان و نرخ فروش آن با ۱۰۲ تومان رشد به ۵۱ هزار و ۱۶۸ تومان رسید.

نگاه معامله گران ارزی به تحولات امنیتی

کارشناسان معتقدند بازار ارز در روزها و هفته های اخیر بیش از هر چیز تحت تأثیر اخبار و تحولات منطقه و خاورمیانه قرار دارد. این شرایط سبب شده است تا انتظارات تورمی معامله‌گران تغییر کند و تصمیمات خریداران و فروشندگان در کوتاه‌مدت بر اساس اخبار روزمره شکل بگیرد. در چنین وضعیتی، فعالان بازار با احتیاط بیشتری اقدام به خریدوفروش می‌کنند و ترجیح می‌دهند تا آرام شدن فضای سیاسی، از انجام معاملات پرریسک دوری کنند تا وضعیت کلی اقتصاد و شاخص‌های مالی به تعادل و پایداری بیشتری برسد.