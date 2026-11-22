عکس: اصفهان، نصف‌جهان و مهد تمدن و هنر

یکم آذرماه، به یمن پیوند با تاریخ کهن باروی دیلمی و نماد صورت فلکی قوس، به‌عنوان «روز نکوداشت اصفهان» گرامی داشته می‌شود؛ فرصتی برای بازخوانی هویت، تمدن و میراث ماندگار شهری که نگین هنر و فرهنگ ایران زمین است.