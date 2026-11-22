صفحه نخست»عکس»مستند»عکس 420بازدید پ کد خبر: 4203473 ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ ۱۱:۳۹ عکس: اصفهان، نصفجهان و مهد تمدن و هنر یکم آذرماه، به یمن پیوند با تاریخ کهن باروی دیلمی و نماد صورت فلکی قوس، بهعنوان «روز نکوداشت اصفهان» گرامی داشته میشود؛ فرصتی برای بازخوانی هویت، تمدن و میراث ماندگار شهری که نگین هنر و فرهنگ ایران زمین است. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هااصفهانهنرتمدنعکس مستند مطالب مرتبطقروه میزبان شور و نشاط هنری در جشنواره تئاتر خیابانی کردستان + فیلمتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰عکس: رویینتنی نخلستانهای قصرشیرین در برابر کمآبیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶عکس: شهر باستانی پالمیرا در سوریهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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