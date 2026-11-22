به گزارش تابناک؛ دیوان محاسبات اعلام کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان محاسبات در گفت‌وگو با سرپرست وزارت نفت، بر ضرورت اجرای فوری حکم انفصال محمد شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، تأکید کرد.

همچنین رحیمی با غیرقانونی دانستن ادامه فعالیت محمد شریعتمداری در این جایگاه گفت که از زمان صدور و ابلاغ حکم انفصال، هرگونه مداخله، اعمال اختیار، امضا و اقدام اداری یا مالی از سوی نامبرده، فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌تواند مصداق دخل و تصرف غیرمجاز در اموال عمومی تلقی شود.

رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان محاسبات مسئولیت مستقیم هرگونه تأخیر یا استنکاف از اجرای حکم و استمرار اقدامات مورد اشاره را متوجه سرپرست وزارت نفت دانست و بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با مفاد حکم تأکید کرد.

رحیمی در پایان با تاکید بر ضرورت اجرای بی‌درنگ این تصمیم اعلام کرد که موضوع باید فورا تعیین تکلیف و حکم صادرشده بدون هرگونه تأخیر اجرایی شود.

طبق اعلام دیوان محاسبات، در جریان این گفت‌وگو، حمید بورد سرپرست وزارت نفت ضمن اعلام تعهد به اجرای حکم صادرشده، تأکید کرد که فرآیند اجرای آن در دستور کار فوری است و فرد جایگزین برای تصدی مسئولیت مربوطه، در اسرع وقت معرفی خواهد شد.

منبع: ایسنا



