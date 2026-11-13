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هیچ گزینه‌ای نباید از دستور کار دفاعی ایران خارج شود

روح‌الله متفکر آزاد

کد خبر: 4201260تاریخ انتشار: 465 بازدید۰

متفکر آزاد نماینده

در شرایطی که کشور با تحولات مهم امنیتی و نظامی روبروست، حفظ همه گزینه‌های دفاعی یک ضرورت است. نمی‌توان در چنین وضعیتی، پیشاپیش هیچ گزینه‌ای را از دستور کار خارج کرد؛ چراکه شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند تصمیم‌ها و اظهارنظرها بر پایه بررسی‌های فنی و کارشناسی انجام شود.

ایران در رویارویی نظامی اخیر با آمریکا، توانسته است در برابر بزرگ‌ترین نیروی نظامی مدعی ابرقدرتی ایستادگی کند و به موفقیت‌هایی دست یابد. این تجربه نشان می‌دهد که توان نیروهای مسلح کشور را نباید ثابت و محدود به آنچه تاکنون به نمایش گذاشته شده، دانست.

نگاهی به عملکرد نیروهای مسلح در جنگ‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که این نیروها در هر مرحله، نسبت به گذشته موفق‌تر، دقیق‌تر و فنی‌تر عمل کرده‌اند. ظهور توانمندی‌ها و قابلیت‌های جدید در میدان، بیانگر آن است که ظرفیت دفاعی کشور همچنان در حال پیشرفت است و نمی‌توان همه توانایی‌های آن را در چارچوب تجربه‌های گذشته ارزیابی کرد.

از سوی دیگر، اگر دشمن بار دیگر مرتکب خطا شود، باید منتظر شگفتی‌های بزرگ‌تری باشد؛ شگفتی‌هایی که ممکن است حتی تصور آن را نیز نداشته باشد. این نکته اهمیت حفظ آمادگی و خارج نکردن هیچ گزینه‌ای از مجموعه ظرفیت‌های دفاعی کشور را دوچندان می‌کند.

در موضوع تغییر دکترین هسته‌ای نیز نمی‌توان بدون توجه به روند تحولات، به جمع‌بندی قطعی رسید. این مسئله نیازمند بررسی دقیق و اظهارنظرهای فنی و کارشناسی است. هرچه شرایط و تحولات پیشرفت می‌کند، ارزیابی‌ها نیز باید متناسب با آن بروز شود و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیت‌های جدید صورت گیرد.

بنابراین، اصل اساسی در شرایط فعلی، حفظ همه گزینه‌های دفاعی و پرهیز از محدود کردن ظرفیت‌های کشور است؛ موضوعی که بررسی دقیق‌تر آن باید همگام با تحولات و بر مبنای ارزیابی‌های کارشناسی دنبال شود.

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برچسب ها

مجلس شورای اسلامیخروج از ان پی تیروح الله متفکر آزاددکترین هسته ای ایرانجنگ آمریکا علیه ایران

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