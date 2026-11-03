وزیر آموزش‌ و پرورش کارت زرد گرفت

به گزارش تابناک، نمایندگان مجلس امروز به بررسی سؤال روح‌الله نجابت، نماینده شیراز و زرقان، از وزیر آموزش و پرورش درباره نحوه گزینش و استخدام معلمان پرداختند.



در جریان این جلسه، پس از ارائه توضیحات وزیر آموزش و پرورش، روح‌الله نجابت اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و خواستار به رأی گذاشتن سؤال خود شد.



در ادامه، نمایندگان مجلس با ۱۱۳ رای موافق، ۷۶ رای مخالف و پنج ممتنع از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و بدین ترتیب وزیر آموزش و پرورش از مجلس نخستین کارت زرد خود را گرفت.



بنا بر این گزارش؛ براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه سؤال از وزیر در دستور کار صحن علنی قرار گیرد، وزیر موظف است برای پاسخگویی در مجلس حضور یابد.



اگر نماینده سؤال‌کننده از پاسخ وزیر قانع نشود، رئیس جلسه نظر نمایندگان را درباره وارد بودن سؤال به رأی می‌گذارد.



چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه، سؤال را وارد تشخیص دهند، موضوع برای رسیدگی به رئیس‌جمهور ارجاع شده و وزیر مربوطه کارت زرد دریافت می‌کند.



کارت زرد در مجلس به معنای نارضایتی نمایندگان از عملکرد یک وزیر است و بر اساس سازوکار نظارتی مجلس، دریافت سه کارت زرد می‌تواند زمینه‌ساز استیضاح وزیر شود.

منبع: فارس