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تابناک
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حمله یمن به فرودگاه خالد و مرکز مالی ریاض

نیروهای مسلح یمن فرودگاه ریاض و مرکز مالی پایتخت عربستان را هدف حمله قرار دادند.

کد خبر: 4202138تاریخ انتشار: 330 بازدید

حمله موشکی یمن
به گزارش تابناک، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله به فرودگاه خالد و مرکز مالی در شهر ریاض پایتخت عربستان خبر داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اشاره کرد که این عملیات با دو موشک بالستیک انجام شده و به لطف خداوند به اهداف خود دست یافته است.

یحیی سریع اظهار کرد که نیروهای مسلح یمن به ایستگاه‌های شماره ۵ و ۶ پمپاژ نفت در خط شرق به غرب در منطقه ریاض با ۲ پهپاد حمله کردند.

منبع: ایسنا

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عربستانفرودگاهیمنحملهریاضحمله موشکی

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