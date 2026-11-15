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حمله یمن به فرودگاه خالد و مرکز مالی ریاض
نیروهای مسلح یمن فرودگاه ریاض و مرکز مالی پایتخت عربستان را هدف حمله قرار دادند.
به گزارش تابناک، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله به فرودگاه خالد و مرکز مالی در شهر ریاض پایتخت عربستان خبر داد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اشاره کرد که این عملیات با دو موشک بالستیک انجام شده و به لطف خداوند به اهداف خود دست یافته است.
یحیی سریع اظهار کرد که نیروهای مسلح یمن به ایستگاههای شماره ۵ و ۶ پمپاژ نفت در خط شرق به غرب در منطقه ریاض با ۲ پهپاد حمله کردند.
منبع: ایسنا
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