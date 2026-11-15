حمله یمن به فرودگاه خالد و مرکز مالی ریاض



به گزارش تابناک، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله به فرودگاه خالد و مرکز مالی در شهر ریاض پایتخت عربستان خبر داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اشاره کرد که این عملیات با دو موشک بالستیک انجام شده و به لطف خداوند به اهداف خود دست یافته است.

یحیی سریع اظهار کرد که نیروهای مسلح یمن به ایستگاه‌های شماره ۵ و ۶ پمپاژ نفت در خط شرق به غرب در منطقه ریاض با ۲ پهپاد حمله کردند.

منبع: ایسنا