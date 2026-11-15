پیشنهاد جدید برای سهمیه بنزین خودروها

دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات برخی مردم در تأمین بنزین مورد نیاز خود پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی، از پیشنهاد این کمیسیون برای ذخیره سهمیه ۳ هزار تومانی خودروها خبر داد و گفت: باید سازوکاری پیش‌بینی شود تا افرادی که در سفرهای بین‌شهری با کمبود بنزین مواجه می‌شوند، بتوانند از سهمیه ماه‌های بعد خود استفاده کنند.

به گزارش تابناک؛ عبدالحسین همتی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس درباره اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در کشور و دور جدید اجرای سیاست دولت برای مدیریت بازار بنزین، گفت: درحال حاضر در یازده استان کارت سوخت جایگاه‌داران جمع شده است.

دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهمیه‌بندی بنزین عنوان کرد: در حال حاضر سهمیه‌بندی بنزین این‌گونه است که ۶۰ لیتر سهمیه هزار و ۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر سهمیه ۳ هزار تومانی و ۵۰ لیتر هم سهمیه ۱۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده است و بیش از این میزان، افراد باید از سهمیه با نرخ بالاتر استفاده کنند. در این شرایط، فقط سهمیه اول، یعنی همان ۶۰ لیتر، ذخیره می‌شود. این موضوع تا حدودی موجب نارضایتی در برخی مناطق شده است.

وی خاطرنشان کرد: البته آماری که مسئولان به ما ارائه کرده‌اند، نشان می‌دهد ۸۵ درصد مردم مشکل خاصی نداشته‌اند و حتی از سهمیه‌سوم خود استفاده نکرده‌اند، اما تعدادی از افراد با مشکلاتی مواجه شده‌اند. البته سامانه‌ای طراحی شده است.

همتی ادامه داد: «سامانه سبا» برای رانندگان تاکسی طراحی شده است که بر اساس کیلومتری که رانندگی می‌کنند سهمیه‌ای به آن‌ها داده می‌شود. یا افرادی مانند پزشکانی که در شهر دیگری فعالیت می‌کنند یا معلمانی که ناچارند مسافت زیادی را طی کنند، بتوانند از سهمیه متناسب با نیاز خود استفاده کنند. البته در این سازوکار، ارگان بالادستی باید میزان نیاز این افراد را تأیید کند تا سهمیه اضافه برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

وی افزود: ممکن است فردی بخواهد به مسافرت برود و در مسیر، سهمیه ۱۰ هزار تومانی خود را مصرف کرده باشد و دیگر سهمیه‌ای برای استفاده نداشته باشد. در حال حاضر، تنها راه باقی‌مانده برای چنین فردی استفاده از بنزین سوپر با قیمت ۱۰۳ هزار تومان است که بسیاری از مردم توان پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارند.

دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بود و در حال پیگیری آن هستیم که سهمیه ۳ هزار تومانی افراد هم ذخیره شود و علاوه بر آن، اعتباری برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا در صورت نیاز بتوانند از سهمیه ماه‌های بعد خود استفاده کنند. به این ترتیب، اگر فردی در مسیر با مشکل کمبود بنزین مواجه شد، بتواند از سهمیه خود استفاده کند.

وی ادامه داد: مسئولان هم قول داده‌اند سامانه‌ای در این زمینه در پمپ بنزین‌ها راه‌اندازی کنند تا افرادی که واقعاً نیاز دارند، بتوانند از این امکان استفاده کنند. برای مثال، فردی از تهران به یزد سفر کرده و پس از آن به کرمان رسیده است و بنزین خودروی او تمام شده است. این موضوع نشان‌دهنده مصرف واقعی است و نمی‌توان آن را قاچاق بنزین تلقی کرد. در مقابل، ممکن است فردی هر روز به یک جایگاه سوخت مشخص مراجعه کند و مقدار بسیار زیادی بنزین دریافت کند. این وضعیت نشان می‌دهد که مصرف او عادی و در چارچوب حمل‌ونقل روزانه نیست و باید میان این موارد تفاوت قائل شد.

همتی گفت: پیشنهاد ما این بود که سامانه‌ای ساده در اختیار جایگاه‌های سوخت قرار بگیرد تا مسئولان جایگاه‌ها بتوانند پاسخگوی افرادی باشند که واقعاً به بنزین نیاز دارند و در مسیر با مشکل مواجه شده‌اند و امکان استفاده از بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومانی برای آن‌ها فراهم شود. البته این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده است.

وی ادامه داد: با شرایط فعلی، برای برخی افراد مشکلاتی وجود دارد، اما در مجموع، در استان کرمان و یک استان دیگر، کاهش مصرف بنزین اتفاق افتاده است. برای مثال، در کرمان ۱۲ درصد و در هرمزگان ۳۶ درصد مصرف بنزین کاهش پیدا کرده است. البته در کنار این دستاورد، باید برای رفع نارسایی‌ها و نارضایتی‌های موجود هم چاره‌اندیشی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که از نظر اقتصادی، این طرح مزایای زیادی داشته است. در استان کرمان، از ابتدای سال و به‌ویژه از مردادماه و با جدی‌تر شدن اجرای طرح در مهر و آبان، تاکنون حدود ۱۰۶ میلیون لیتر بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر مصرف شده است، اظهار داشت: اگر این میزان را با قیمت واقعی هر لیتر بنزین، یعنی حدود یک دلار، محاسبه کنیم، رقمی در حدود ۲۵ همت به دست می‌آید. ۲۵ همت عدد بزرگی است، به طوری که حتی میزان بودجه عمرانی یک استان ۱۰ همت هم شاید نباشد. اما این میزان در واقع ارزشی است که کشور می‌تواند از محل کاهش مصرف، از طریق جلوگیری از واردات یا امکان صادرات بنزین به دست آورد. بنابراین، این طرح در مدت شش ماه، فقط در حوزه بنزین، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای دولت صرفه‌جویی و منفعت اقتصادی داشته است.

وی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که دولت بخشی از این منابع را صرف توسعه زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی کند. این اقدام می‌تواند کمک زیادی به کاهش مصرف بنزین کند و در نتیجه، بخشی از مشکلات دولت، استان‌ها و مردم نیز برطرف خواهد شد که اگر مردم به سمت خودروهای برقی بروند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

همتی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دریافت سهمیه خودروهای نوشماره و افرادی که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند یا تاکنون کارت سوخت دریافت نکرده‌اند، اظهار کرد: در دوره‌ای سازوکاری برای این موضوع در نظر گرفته شده بود و تا جایی که اطلاع دارم، برای خودروهای وارداتی یا خودروهای تازه‌وارد، بحث استفاده از بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان مطرح بود. اینکه این موضوع اصلاح شده یا خیر، اطلاع دقیقی ندارم.

وی درباره اینکه بیان می‌شود مردم مصرف مازاد بنزین خودشان را سوپر استفاده کنند، درحالیکه بنزین سوپر در همه جایگاه‌ها در دسترس نیست و قیمت آن هم بالاتر است، آیا این مسئله می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های مردم شود و فشار بیشتری بر آن‌ها وارد کند، گفت: بله؛ بنزین سوپر در همه جایگاه‌های سوخت در کشور در دسترس نیست.

همتی درخصوص اینکه در شهری مانند تهران میزان رفت‌وآمد و مصرف سوخت بسیار بیشتر از برخی استان‌هایی است که به آن‌ها اشاره شد. بنابراین، این موضوع می‌تواند هزینه بیشتری را به مردم شهرهای بزرگ تحمیل کند، تکلیف چیست، بیان کرد: دولت یکسری طرح‌هایی دارد، یکی از راهکارهایی که در نظر گرفته شده، رایگان کردن تبدیل خودروها با سال ساخت مشخص به خودروهای دوگانه‌سوز است. این اقدام با هدف تشویق مردم به استفاده از سوخت سی‌ان‌جی انجام می‌شود؛ زیرا استفاده از این سوخت برای دولت هزینه کمتری دارد و از نظر اقتصادی هم مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

وی ادامه داد: دولت معتقد است میزان مشخصی بنزین در اختیار کشور قرار دارد و باید این میزان به‌صورت عادلانه میان مردم توزیع شود. واردات بنزین هم با دشواری‌های زیادی مواجه است و شرایط وارداتی و مالی کشور مشکلات خاص خود را دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از یک سو، محدودیت‌هایی در مسیر واردات از طریق دریا وجود دارد، گفت: در دریای پایین کشور که محاصره هستیم. برخی کشورهای همسایه هم همکاری لازم را ندارند. از سوی دیگر، بخشی از واردات از مسیر روسیه و از طریق پالایشگاه‌های شمال کشور انجام می‌شد که در شرایط فعلی با حملاتی که به آن‌ها شده است با محدودیت‌هایی مواجه شده‌ایم.

وی تاکید کرد: دولت شرایط خاصی دارد و عنوان می‌کند در مجموع، میزان تولید بنزین در کشور حدود ۱۴۰ میلیون لیتر است که می‌خواهد این میزان را به‌صورت عادلانه میان مردم تقسیم کند. طبیعتاً در چنین شرایطی ممکن است در برخی مناطق ناعدالتی‌هایی ایجاد شود و سهمیه‌ای که به افراد می‌رسد، کمتر یا بیشتر از میزان نیاز آن‌ها باشد.

همتی در پایان گفت: با این حال، با توجه به شرایط فعلی کشور، دولت به این شیوه عمل می‌کند. به نظر من، بهتر است حداقل سهمیه ۳ هزار تومانی مردم ذخیره شود تا بتوانند از سهمیه ماه‌های بعد خود هم استفاده کنند. همچنین باید زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی هرچه سریع‌تر توسعه پیدا کند تا مردم بتوانند به سمت استفاده از این خودروها بروند.

منبع: ایلنا



