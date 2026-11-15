گروه استان‌ها - اتاق عمل جدید بیمارستان سینا کامیاران با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد؛ طرحی که با تجهیز به دستگاه‌های تخصصی C-ARM و فیکو، زمینه توسعه خدمات جراحی ارتوپدی، چشم‌پزشکی و افزایش دسترسی مردم منطقه به خدمات درمانی تخصصی را فراهم می‌کند.

اتاق عمل جدید بیمارستان سینا کامیاران به بهره‌برداری رسید؛ توسعه جراحی‌های تخصصی ارتوپدی و چشم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، آیین افتتاح و بهره‌برداری از اتاق عمل جدید بیمارستان سینا کامیاران با حضور شعله شاه‌غیبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سالار مرادی و محسن فتحی، نمایندگان مردم شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، سامان عرفانی فرماندار کامیاران و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم، تجهیزات تخصصی و راهبردی اتاق عمل بیمارستان شامل دستگاه تصویربرداری حین عمل (C-ARM) ، دستگاه فیکو (Phaco) ویژه جراحی‌های چشم و تخت‌های جدید جراحی به بهره‌برداری رسید.

این تجهیزات با هدف ارتقای ظرفیت درمانی بیمارستان سینا و فراهم‌سازی امکان ارائه خدمات جراحی تخصصی‌تر به شهروندان کامیاران و مناطق پیرامونی تأمین شده است.

توسعه خدمات تخصصی بدون نیاز به سفرهای درمانی

شعله شاه‌غیبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در این مراسم با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی متناسب با نیاز مردم اظهار کرد: هدف از توسعه مراکز درمانی صرفاً افزایش تجهیزات و امکانات فیزیکی نیست، بلکه تلاش می‌کنیم مردم هر شهرستان بتوانند خدمات تخصصی و باکیفیت مورد نیاز خود را در نزدیک‌ترین مرکز درمانی دریافت کنند و برای درمان ناچار به تحمل هزینه‌ها و دشواری‌های سفرهای مکرر نباشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بیمارستان سینا کامیاران افزود: راه‌اندازی اتاق عمل جدید و تأمین تجهیزات تخصصی آن، گامی مهم در فعال‌سازی ظرفیت‌های درمانی این بیمارستان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان تصریح کرد: با بهره‌گیری از دستگاه C-ARM ، امکان توسعه جراحی‌های تخصصی ارتوپدی از جمله جراحی شکستگی‌های اندام فوقانی و تحتانی، لگن و تعویض مفاصل فراهم شده و دستگاه فیکو نیز زیرساخت لازم برای گسترش جراحی‌های چشم، به‌ویژه جراحی آب مروارید را ایجاد می‌کند.

آغاز توسعه جراحی‌های تخصصی از اول آذرماه

شاه‌غیبی با اشاره به برنامه عملیاتی دانشگاه برای توسعه خدمات درمانی در کامیاران گفت: از اول آذرماه، تمرکز بر توسعه جراحی‌های تخصصی ارتوپدی و فراهم‌سازی زمینه ارائه خدمات پیشرفته جراحی چشم خواهد بود.

وی تأمین نیروی انسانی متخصص، ملزومات و تجهیزات مکمل و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری مستمر و ایمن از امکانات را از الزامات تحقق کامل این برنامه دانست و افزود: این موضوعات با همکاری معاونت درمان و مدیریت بیمارستان دنبال خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن امکانات درمانی در سطح استان خاطرنشان کرد: عدالت در سلامت زمانی معنا پیدا می‌کند که محل زندگی افراد مانعی برای دسترسی آنان به خدمات درمانی مناسب نباشد و دانشگاه خود را متعهد به کاهش فاصله دسترسی مردم شهرستان‌ها به خدمات تخصصی می‌داند.

وی با قدردانی از پیگیری نمایندگان مجلس، مسئولان شهرستان، مجموعه مدیریتی و کارکنان بیمارستان و دست‌اندرکاران تأمین تجهیزات جدید، بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌ها برای تبدیل زیرساخت‌های ایجادشده به خدمات واقعی و قابل دسترس برای مردم تأکید کرد.

شاه‌غیبی در ادامه، ارتقای کیفیت خدمات، رعایت استانداردهای ایمنی بیمار و تکریم مراجعان را از اولویت‌های نظام سلامت عنوان کرد و خواستار بهره‌برداری مناسب از امکانات جدید در راستای افزایش رضایتمندی بیماران و خانواده‌های آنان شد.

افزایش ظرفیت جراحی در چهار حوزه تخصصی

با بهره‌برداری از اتاق عمل جدید و تجهیزات تأمین‌شده، ظرفیت ارائه خدمات جراحی در بیمارستان سینا کامیاران در چهار حوزه تخصصی تقویت شده است.

در حوزه ارتوپدی، امکان توسعه جراحی شکستگی‌های اندام فوقانی و تحتانی، لگن و تعویض مفاصل با استفاده از دستگاه C-ARM فراهم شده است.

در بخش چشم‌پزشکی نیز دستگاه فیکو، زیرساخت لازم برای توسعه جراحی آب مروارید و گسترش سایر خدمات تخصصی چشم را ایجاد می‌کند.

همچنین در حوزه جراحی عمومی، خدماتی از جمله جراحی انواع فتق، آپاندیس، کیست‌ها و توده‌ها و بیماری‌های مرتبط با هموروئید، فیشر و آبسه ارائه خواهد شد. تقویت ظرفیت جراحی زنان نیز از دیگر محورهای توسعه خدمات این بیمارستان است.

در این مراسم همچنین بر ضرورت پیگیری توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان، از جمله احداث بیمارستان جدید کامیاران و تقویت جایگاه این شهرستان در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تأکید شد.