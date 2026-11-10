جلسه شورای اداری شهرستان کامیاران با حضور نماینده مردم در مجلس و جمعی از مدیران ارشد استانی برگزار شد؛ نشستی با هدف بررسی مشکلات و مطالبات مردم، رفع موانع اجرایی و تسریع در روند اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای شهرستان.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، جلسه شورای اداری شهرستان کامیاران با حضور «سامان عرفانی» ، فرماندار شهرستان، «سالار مرادی» ، نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران کل استانی و اعضای شورای اداری برگزار شد.

این نشست با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی استان، از جمله مدیران عامل شرکت آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاونان جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای، با هدف بررسی مسائل و مشکلات شهرستان و هماهنگی برای تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای برگزار شد.

فرماندار کامیاران، در این جلسه با تأکید بر اینکه خدمت به مردم باید سرلوحه فعالیت مدیران باشد، اظهار کرد: تحقق برنامه‌های توسعه‌ای نیازمند انسجام، وفاق و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت علمی و داده‌محور افزود: برنامه‌ریزی دستگاه‌ها باید بر اساس آمار دقیق، ارزیابی عملکرد و شناسایی اولویت‌ها انجام شود و مدیران با حضور مؤثر در میان مردم، مشکلات و نارسایی‌ها را از نزدیک شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

فرماندار کامیاران همچنین بر ضرورت اجرای پروژه‌های عمرانی با نگاه بلندمدت، شفافیت در عملکرد و پیگیری مستمر طرح‌ها تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری شهرستان را از الزامات رونق تولید و اشتغال دانست.

در ادامه، نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت کاهش شکاف توسعه‌ای کامیاران، بر مدیریت هوشمندانه منابع، پیگیری مطالبات اساسی مردم و اصلاح زمان‌بندی پروژه‌های عمرانی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه تأکید کرد.

وی شناسایی دقیق مسائل و اولویت‌های شهرستان و بررسی جایگاه کامیاران در شاخص‌های استانی و ملی را ضروری دانست و خواستار تعامل بیشتر مدیران برای رفع موانع توسعه و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم شد.

در بخش دیگری از این نشست، مدیران استانی حاضر ضمن ارائه گزارش عملکرد و تشریح برنامه‌های پیش‌رو در حوزه‌های تخصصی خود، به بررسی مشکلات و موانع اجرایی شهرستان پرداختند و بر همکاری برای تسهیل فرآیندهای اداری و تسریع در پیگیری پروژه‌ها تأکید کردند.

برگزاری این نشست در شرایطی صورت گرفت که مطالبات زیرساختی و عمرانی شهرستان کامیاران، به‌ویژه در حوزه آب، برق، راه و کشاورزی، نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان و استان است؛ موضوعی که میزان تحقق آن به پیگیری مصوبات و تبدیل وعده‌ها به اقدامات عملی وابسته خواهد بود.