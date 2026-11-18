گروه استان‌ها - روز انتقال یافته‌های تحقیقاتی با محوریت مدیریت باغات انگور، با حضور کارشناسان و باغداران شهرستان‌های سروآباد و مریوان در روستای دره ناخی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، روز انتقال یافته‌های تحقیقاتی با موضوع مدیریت باغات انگور، با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، در روستای دره ناخی شهرستان سروآباد برگزار شد.

این برنامه آموزشی با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه کشاورزی و جمعی از باغداران شهرستان‌های سروآباد و مریوان برگزار شد و طی آن، دکتر حامد دولتی، مدرس دوره، تازه‌ترین یافته‌های علمی و تخصصی در زمینه مدیریت باغات انگور را تشریح کرد.





مدیریت پس از برداشت، تغذیه و کوددهی، هرس خشک و سبز، سم‌پاشی و اصول نگهداری باغات انگور از جمله محورهای آموزشی این دوره بود.

همچنین در بخش عملی برنامه، روش صحیح هرس خشک درختان انگور به باغداران آموزش داده شد تا شرکت‌کنندگان با شیوه‌های اصولی و علمی نگهداری و افزایش کیفیت محصولات باغی آشنا شوند.

این دوره با هدف ارتقای دانش فنی کارشناسان و بهره‌برداران، انتقال یافته‌های تحقیقاتی به عرصه تولید و افزایش بهره‌وری باغات انگور منطقه برگزار شد.