امنیت شبکه و صیانت از اطلاعات جهاد کشاورزی کردستان تقویت شود
گروه استانها - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با تأکید بر ضرورت تقویت امنیت سایبری و صیانت از زیرساختهای اطلاعاتی، خواستار اجرای حداکثری دستورالعملهای پدافند غیرعامل، شناسایی تهدیدات سایبری و افزایش آمادگی واحدهای سازمانی برای مقابله با حملات و اختلالات احتمالی شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، نشست هماندیشی تشکیل کارگروه امنیت شبکه و فضای سایبری سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با هدف بررسی اقدامات پیشگیرانه، ارتقای امنیت اطلاعات و تضمین پایداری زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات برگزار شد.
این نشست با حضور «سعدی نقشبندی» ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان و با حضور معاون برنامهریزی و امور اقتصادی، نمایندگان گروه نوسازی و تحول اداری، حراست و رئیس و کارشناسان اداره فناوری اطلاعات برگزار شد و طی آن، آخرین اقدامات و برنامههای مرتبط با پایش امنیت شبکه، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفت.
نقشبندی در این نشست با تأکید بر اهمیت صیانت از زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی اظهار کرد: تمامی واحدهای سازمانی باید اقدامات پیشگیرانه مندرج در دستورالعمل شهید زاهدی را بهصورت حداکثری رعایت کرده و در اجرای الزامات امنیتی و حفاظتی اهتمام جدی داشته باشند.
وی با اشاره به نقش حیاتی فناوری اطلاعات در تداوم فعالیتهای سازمان افزود: شناسایی تهدیدات و آسیبپذیریهای احتمالی، پیشگیری از حملات سایبری، حفاظت از اطلاعات و ایجاد آمادگی برای مواجهه با شرایط اضطراری باید در اولویت برنامههای سازمان قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین بر ضرورت هماهنگی مستمر واحدهای تخصصی، ارتقای دانش و آگاهی کارکنان در حوزه امنیت سایبری، پشتیبانگیری منظم از اطلاعات و تدوین برنامههای واکنش سریع در برابر تهدیدات و اختلالات احتمالی تأکید کرد.
در ادامه این نشست، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان و کارشناسان اداره فناوری اطلاعات گزارشی از اقدامات انجامشده در زمینه ارتقای بهرهوری، تقویت زیرساختها، افزایش پایداری شبکه و بهبود امنیت سامانههای اطلاعاتی ارائه کردند.
در پایان نیز بر تشکیل و فعالسازی کارگروه امنیت شبکه و فضای سایبری با عضویت ادارات وابسته، استمرار پایش و ارزیابی زیرساختها و پیگیری اجرای مصوبات تأکید شد؛ اقداماتی که با هدف افزایش تابآوری سایبری و تضمین استمرار خدمات سازمان دنبال خواهد شد.
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