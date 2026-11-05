کردستان رتبه نخست کشور در جذب کود ازته را کسب کرد؛ جذب ۵۸ هزار در هفت ماه

گروه استان‌ها - مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کردستان از جذب ۵۸ هزار تن کود ازته در هفت ماهه امسال خبر داد و گفت: این استان بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، رتبه نخست کشور را در جذب این نهاده کشاورزی کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «شاپور کرمی» اظهار کرد: براساس بررسی‌ها و کارشناسی‌های انجام‌شده، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کردستان در هفت ماهه سال جاری موفق به کسب رتبه نخست کشور در جذب کود ازته شده است.

وی با اشاره به میزان کود تأمین‌شده برای بخش کشاورزی استان افزود: در این مدت ۵۸ هزار تن کود ازته برای تأمین نیاز بهره‌برداران کشاورزی کردستان جذب شده که بخش قابل توجهی از آن نیز در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کردستان، تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی را یکی از عوامل مؤثر در پشتیبانی از تولید دانست و بیان کرد: این موفقیت حاصل تلاش مجموعه کارکنان شرکت و همکاری کشاورزان استان است.

کرمی با تأکید بر اهمیت کود ازته در تولید محصولات کشاورزی گفت: این نهاده از عناصر اصلی تغذیه گیاه به شمار می‌رود و در رشد رویشی، افزایش عملکرد و بهبود تولید محصولات کشاورزی نقش مؤثری دارد.

وی اضافه کرد: تأمین به‌موقع و توزیع مناسب کود ازته می‌تواند نقش مهمی در پشتیبانی از تولید و ارتقای بهره‌وری مزارع ایفا کند.

براساس آمارهای موجود، یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۸ هکتار از مساحت استان کردستان به اراضی کشاورزی اختصاص دارد که حدود پنج درصد از اراضی کشاورزی کشور را شامل می‌شود.

همچنین ۹۶ درصد از سطح اراضی کشاورزی استان به کشت سالانه محصولات زراعی و اراضی آیش اختصاص دارد و چهار درصد دیگر، معادل بیش از ۵۰ هزار هکتار، شامل اراضی باغی است.

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