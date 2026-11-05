گروه استان‌ها - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان از اختصاص ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت نباتات علوفه‌ای دیم خبر داد و گفت: توسعه این محصولات با هدف تأمین پایدار علوفه دام، افزایش بهره‌وری دیمزارها و کاهش فشار بر مراتع طبیعی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، توسعه کشت نباتات علوفه‌ای دیم در کردستان با اختصاص ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان وارد مرحله اجرایی شده است؛ طرحی که علاوه بر کمک به تأمین علوفه مورد نیاز دامداری‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در پایداری تولیدات کشاورزی و تقویت امنیت غذایی داشته باشد.

«زاهد حاجی‌میرزایی»، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، با اشاره به برنامه‌های حمایتی این سازمان اظهار کرد: این اقدام با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقلیمی و زراعی استان، افزایش تنوع کشت، اصلاح تناوب زراعی و ارتقای بهره‌وری اراضی دیم در حال اجراست.

وی افزود: توسعه نباتات علوفه‌ای علاوه بر تأمین بخشی از نیاز دامداری‌های استان، به بهبود حاصلخیزی خاک، مدیریت منابع تولید و کاهش فشار بر مراتع طبیعی کمک می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش درآمد و بهبود معیشت کشاورزان و دامداران باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین از اقدامات انجام‌شده برای تأمین، توزیع و تکثیر بذر محصولات علوفه‌ای خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور و مشارکت کشاورزان پیشرو دنبال می‌شود.

حاجی‌میرزایی یکی از رویکردهای مهم این طرح را حرکت به سمت تولید و تکثیر بذر در داخل استان عنوان کرد و افزود: بخشی از این برنامه برای نخستین بار با هدف تولید بذر در کردستان سیاست‌گذاری و عملیاتی شده است که در صورت تحقق، ضمن کاهش وابستگی به منابع تأمین بذر خارج از استان، امکان تأمین نیاز سال‌های آینده و حتی ارسال بذر به سایر استان‌ها را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه کشت نباتات علوفه‌ای دیم در تحقق الگوی کشت خاطرنشان کرد: این محصولات فرصت مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت دیمزارها، افزایش تولید علوفه متناسب با شرایط اقلیمی منطقه و حرکت به سمت کشاورزی پایدار هستند.

حاجی‌میرزایی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت از کشاورزان پیشرو، توسعه همکاری‌های تحقیقاتی و گسترش تولید بذر در داخل استان، سطح زیرکشت این محصولات افزایش یابد و کردستان جایگاه مؤثرتری در تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش دامپروری کشور به دست آورد.

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