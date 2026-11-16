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فرماندار سروآباد خبر داد؛

۱۲۶ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای سروآباد

گروه استان‌ها ـ فرماندار سروآباد از افتتاح و بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۱۲۶ میلیارد تومان خبر داد.

کد خبر: 4202367تاریخ انتشار: 9 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «فیروز عارفی» اظهار کرد: این پروژه‌ها با حضور علی قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسند.

وی توسعه زیرساخت‌ها، رفع محرومیت‌ها و ارتقای خدمات‌رسانی به مردم را از اولویت‌های مدیریت شهرستان دانست و افزود: پیگیری مطالبات مردم و جذب اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی با جدیت دنبال می‌شود.

فرماندار سروآباد تأکید کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و حمایت مسئولان استانی و ملی، روند اجرای پروژه‌های عمرانی شتاب می‌گیرد تا مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، از ثمرات این اقدامات بهره‌مند شوند.

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بودجهاعتبارفرماندار سروآباد

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