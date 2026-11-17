گروه استان‌ها - جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تجلیل از مجاهدت‌های پیشمرگان مسلمان کُرد گفت: امنیت و پیشرفت انقلاب اسلامی در کردستان مرهون ایثار، ایمان و حضور مردم این خطه در صحنه‌های دفاع از انقلاب است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سرلشکر م«صطفی ایزدی»، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در امنیت پایدار شمال‌غرب» که در راستای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب و شهدای استان کردستان، اظهار کرد: پیشمرگان مسلمان کُرد از یاوران بزرگوار انقلاب اسلامی و نمادهای برجسته ایثار و مجاهدت در سرزمین مجاهدت‌های خاموش هستند.





وی با اشاره به نقش تاریخی مردم کردستان در پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی افزود: پیشرفت انقلاب در کردستان مرهون حضور مردم دیندار این منطقه در صحنه‌های خون و شرف است و پیشمرگان مسلمان کُرد از پیشتازان انقلاب اسلامی بودند که با انتخاب مسیر نورانی انقلاب، در صف شهدا قرار گرفتند.

ایزدی با یادآوری حماسه‌آفرینی مردم در شهرهای مختلف استان از جمله مریوان، سنندج، کامیاران، قروه، دیواندره، بانه و سقز تصریح کرد: مردان و زنان شجاع کردستان برای پاسداری از ارزش‌های الهی و روشن نگه‌داشتن نور انقلاب قیام کردند و خانواده‌هایی در این استان وجود دارند که چندین شهید تقدیم انقلاب کرده‌اند؛ خانواده‌هایی که نمونه برجسته ایثار و وفاداری هستند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در دوران دفاع مقدس گفت: پس از تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد نیز این رزمندگان با صلابت در میدان ماندند و در عملیات‌های مختلف، از جمله والفجر ۲، والفجر ۴ و والفجر ۱۰، نقش برجسته‌ای ایفا کردند.

وی با بیان اینکه پیشمرگان مسلمان کُرد در کنار سایر رزمندگان اسلام برای دفاع از کشور و انقلاب مجاهدت کردند، خاطرنشان کرد: این رزمندگان در دوران دفاع مقدس و مقابله با گروهک‌های ضدانقلاب، حماسه‌های بزرگی آفریدند و در عملیات‌های جنوب کشور از جمله کربلای ۴ و ۵ نیز حضور داشتند.

ایزدی همچنین با اشاره به نقش شهید محمد بروجردی در مردمی‌کردن امنیت گفت: یکی از محورهای اصلی اقدامات شهید بروجردی، مردمی‌کردن امنیت بود و مردم کردستان در کنار نیروهای انقلابی، نقش اساسی در تثبیت انقلاب، مقابله با ضدانقلاب و دفاع از کشور ایفا کردند.

وی با تجلیل از شهدای پیشمرگان مسلمان کُرد و رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) تأکید کرد: پیروزی را تنها سلاح رقم نمی‌زند، بلکه ایمان، ایثار و خون شهدا عامل اصلی پیروزی است و انقلاب اسلامی نیز انقلابی مبتنی بر ارزش‌های الهی است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و جنگ‌های اخیر اظهار کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و حضور در صحنه توانسته است توطئه‌های دشمنان را ناکام بگذارد و مسیر پیشرفت و اقتدار خود را ادامه دهد.

وی در پایان با خطاب قرار دادن پیشکسوتان و رزمندگان استان کردستان گفت: همه ما باید راه شهدا را ادامه دهیم و منتظر واقعی بودن تنها به شعار نیست، بلکه باید در عمل پای آرمان‌های انقلاب ایستاد؛ هر یک از ما می‌توانیم چراغی فروزان در برابر تاریکی و انحراف باشیم.