گروه استان‌ها - فرمانده مرزبانی استان کردستان از کشف ۱۰ دستگاه تجهیزات ماهواره‌ای استارلینک به ارزش ۶۶ میلیارد ریال در مرز مریوان خبر داد و اعلام کرد: قاچاقچیان پس از مواجهه با مرزبانان، محموله خود را رها کرده و از محل متواری شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سردار «احمدرضا حاتمی» ، فرمانده مرزبانی استان کردستان، از کشف ۱۰ دستگاه تجهیزات ماهواره‌ای استارلینک در جریان عملیات اطلاعاتی و کمین هدفمند مرزبانان در نوار مرزی مریوان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: مرزبانان مستقر در مرز مریوان با اشراف و رصد اطلاعاتی، از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله‌ای از تجهیزات استارلینک به داخل کشور مطلع شدند و با اجرای کمین هدفمند و بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند، مسیر تردد آنان را تحت رصد قرار دادند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان افزود: مأموران در جریان این عملیات تعدادی از قاچاقچیان حامل بار قاچاق را مشاهده کردند که برای دستگیری آنان اقدام شد، اما قاچاقچیان پس از مشاهده مرزبانان و در پی تیراندازی، محموله خود را رها کرده و با استفاده از تاریکی شب و پوشش جنگلی منطقه از محل متواری شدند.

سردار حاتمی تصریح کرد: مرزبانان پس از بازرسی محل و محموله به‌جامانده، موفق به کشف ۱۰ دستگاه تجهیزات ماهواره‌ای استارلینک شدند که ارزش ریالی آن‌ها از سوی کارشناسان ۶۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به ادامه تلاش‌های اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده تأکید کرد: مرزبانان استان کردستان با هوشیاری و آمادگی عملیاتی، به‌صورت شبانه‌روزی از مرزهای استان حراست کرده و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در نوار مرزی برخورد خواهند کرد.