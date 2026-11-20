گروه استان‌ها - حجت‌الاسلام توکلی با اشاره به نقش تاریخی بسیج در تثبیت انقلاب اسلامی و پشتیبانی از جبهه‌های دفاع مقدس، گفت: فرهنگ بسیجی، ولایتمداری، مقاومت و خدمت صادقانه به مردم، همچنان مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار و بازدارندگی کشور در برابر توطئه‌های دشمنان است.

رمز ماندگاری بسیج، ولایتمداری و خدمت بی‌منت به مردم است

کردستان ، حجت‌الاسلام «طه توکلی» در ابتدای دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، با اشاره به ضرورت تشکیل بسیج در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تشکیل بسیج برآمده از نیازشناسی و دوراندیشی امام خمینی(ره) بود و این نهاد مردمی نقش مهمی در تثبیت انقلاب اسلامی و پشتیبانی از جبهه‌های حق علیه باطل در هشت سال دفاع مقدس ایفا کرد. به گزارش خبرنگار تابناک در استان، حجت‌الاسلام «طه توکلی» در ابتدای دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، با اشاره به ضرورت تشکیل بسیج در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تشکیل بسیج برآمده از نیازشناسی و دوراندیشی امام خمینی(ره) بود و این نهاد مردمی نقش مهمی در تثبیت انقلاب اسلامی و پشتیبانی از جبهه‌های حق علیه باطل در هشت سال دفاع مقدس ایفا کرد.

وی با اشاره به استمرار و توسعه مأموریت‌های بسیج در دوران زعامت امام شهید، افزود: بسیج با حفظ همان راهبرد و رسالت اصلی، به‌ویژه در میان اقشار مختلف جامعه، با تکیه بر نرم‌افزار مقاومت، ایستادگی و خدمت‌رسانی عمومی، فعالیت‌های خود را گسترش داده است.

حجت‌الاسلام توکلی، فعالیت گروه‌های جهادی و ارائه خدمات صادقانه و بی‌منت به مردم را از جلوه‌های مهم فرهنگ بسیجی دانست و تصریح کرد: بسیج همواره تلاش کرده است با حضور در میدان‌های مختلف، در کنار مردم و برای رفع مشکلات آنان نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به شرایط کنونی و هجمه‌های استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و شکل‌گیری جنگ ترکیبی علیه کشور، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی نیز همان فرهنگ بسیجی و مؤلفه‌های آن، عامل مهم بازدارندگی کشور بوده و محاسبات و سناریوهای دشمنان این مرزوبوم را با شکست مواجه کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای برنامه جان‌فدا و حضور چشمگیر مردم کردستان در تجمعات و صحنه‌های مختلف، حضور و همراهی مردم را نشانه زنده بودن روحیه مقاومت و ایستادگی در جامعه دانست و تأکید کرد: رمز ماندگاری، اقتدار و موفقیت بسیج، ولایتمداری و حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی است.