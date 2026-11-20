گروه استان‌ها - فعالیت چهار دستگاه بیل مکانیکی در شهرستان‌های بانه، کامیاران، قروه و سروآباد به‌دلیل انجام عملیات بدون مجوز قانونی در عرصه‌های ملی متوقف شد؛ اقداماتی که با دستور قضایی و ورود نیروهای منابع طبیعی و انتظامی انجام گرفت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، در چهار عملیات جداگانه در شهرستان‌های بانه، کامیاران، قروه و سروآباد، فعالیت چهار دستگاه بیل مکانیکی و مینی‌بیل مکانیکی در اراضی ملی متوقف شد.

این اقدامات در پی شناسایی فعالیت‌های فاقد مجوز قانونی و با حضور کارشناسان منابع طبیعی و نیروهای انتظامی انجام شده است.

در شهرستان بانه، یک دستگاه بیل مکانیکی که بدون مجوز منابع طبیعی در اراضی ملی روستای مجسه فعالیت می‌کرد، با دستور دادستانی متوقف و تا تعیین تکلیف پرونده قضایی توقیف شد.

در کامیاران نیز فعالیت یک دستگاه بیل مکانیکی در عرصه‌های ملی روستای نشورعلیا از توابع بخش موچش متوقف شد. پس از مستندسازی محل تخلف، فرد متخلف برای پیگیری قضایی بازداشت و دستگاه از محل خارج شد.

در قروه، به‌دنبال گزارش یکی از اهالی روستای فیروزآباد درباره عملیات خاک‌برداری در اراضی ملی، فعالیت یک دستگاه بیل مکانیکی متوقف شد. اگرچه نماینده شرکت مدعی قانونی بودن عملیات اکتشافی و برخورداری از مجوزهای لازم بود، اما دستگاه تا زمان ارائه و بررسی مستندات قانونی توقیف شد.

همچنین در سروآباد، کارشناسان یگان حفاظت منابع طبیعی در محدوده روستای ژان، فعالیت یک دستگاه مینی‌بیل مکانیکی را متوقف و ضمن تذکر به راننده، محدوده عملیات را برای پیگیری قانونی مستندسازی کردند.

توقف این عملیات‌ها بار دیگر موضوع حفاظت از عرصه‌های ملی و ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت‌های عمرانی، معدنی و خاک‌برداری در اراضی طبیعی کردستان را مطرح می‌کند.

حفاظت از منابع طبیعی، صرفاً با برخوردهای مقطعی محقق نمی‌شود و مستلزم نظارت مستمر، شفافیت در صدور مجوزها و برخورد قانونی با هرگونه تخلف در عرصه‌های ملی است.