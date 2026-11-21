مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان تأکید کرد؛
هنرمندان باید روایتگر مقاومت و وطندوستی ملت ایران باشند
گروه استانها - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با تأکید بر نقش اثرگذار هنرهای نمایشی در جامعه، گفت: هنرمندان باید رشادتها، ایستادگی و دستاوردهای ملت ایران در جنگ رمضان را برای نسلهای آینده روایت کنند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «علیاصغر دریایی»، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، در آیین اختتامیه سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان در بخش تئاتر خیابانی که به میزبانی شهرستان قروه برگزار شد، اظهار کرد: هنرمندان بهویژه فعالان عرصه هنرهای نمایشی، سرمایههای ارزشمند جامعه هستند و آثار نمایشی میتوانند نقش مهمی در انتقال پیامهای ملی، ارزشهای اخلاقی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی داشته باشند.
وی با بیان اینکه هنر نمایش مسئولیت اجتماعی سنگینی بر دوش هنرمندان قرار میدهد، افزود: یک اجرای هنری تأثیرگذار میتواند در ذهن مخاطب ماندگار شود و بخشی از مشکلات و دغدغههای جامعه و خانوادهها را بازتاب دهد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به جایگاه معنوی هنر نمایش تصریح کرد: همانطور که امام شهید فرمودند، نمایش منبر است و حتی میتواند فراتر از منبر باشد؛ بنابراین هنرمندان باید در انتخاب موضوعات و انتقال پیامها، به فرهنگ، باورها و ارزشهای جامعه توجه ویژه داشته باشند.
دریایی با اشاره به برخی اجراهای جشنواره در قروه، از پرداخت هنرمندان به موضوعات اجتماعی و همچنین روایت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب قدردانی کرد و گفت: هنر نمایش ظرفیت بالایی برای انتقال مفاهیم ارزشمند انسانی، ملی و اجتماعی دارد و حضور مردم در این اجراها نشاندهنده علاقه جامعه به چنین برنامههایی است.
وی با تأکید بر ضرورت روایت رویدادهای جنگ رمضان از سوی هنرمندان بیان کرد: هنرمندان در برابر رشادتها و بزرگمنشی مردمی که برای دفاع از وطن و تمامیت ارضی کشور ایستادگی کردند، مسئولیت دارند و باید ابعاد مختلف مقاومت، وطندوستی و دستاوردهای ملت ایران را به زبان هنر برای نسل جوان بازگو کنند.
دریایی ادامه داد: در جریان جنگ رمضان، ملت ایران بیش از گذشته با ظرفیتها و توانمندیهای کشور در حوزههای مختلف علمی، صنعتی، فناوری و نظامی آشنا شدند و این واقعیتها باید در قالب آثار هنری روایت شوند تا نسلهای آینده با داشتهها و توانمندیهای کشور آشنا شوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست تمرکززدایی فرهنگی اظهار کرد: یکی از راهبردهای جدی ما این است که برنامههای فرهنگی و هنری از مرکز استان به شهرستانها، بخشها و روستاها منتقل شود؛ چراکه معتقدیم کردستان فقط سنندج نیست.
وی افزود: بخش خیابانی سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان با همین رویکرد به شهرستان قروه آورده شد تا مردم دیگر مناطق استان نیز از ظرفیت برنامههای فرهنگی و هنری بهرهمند شوند.
دریایی با اشاره به استقبال مردم قروه از اجراهای جشنواره خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در برنامههای تئاتر خیابانی نشان داد که ظرفیت و علاقه لازم برای استمرار چنین رویدادهایی در شهرستان وجود دارد و امیدواریم با حمایت مسئولان شهرستان، جشنواره تئاتر خیابانی در قروه تداوم داشته باشد و زمینه برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری بیشتری فراهم شود.
وی در پایان از فرماندار، اعضای شورای شهر، شهردار، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، دبیر و عوامل اجرایی جشنواره، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قروه و سایر دستاندرکاران برگزاری این رویداد قدردانی کرد.
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