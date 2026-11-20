تابناک گزارش میدهد؛
پیگیری پروژههای عمرانی سروآباد در روزهای سخت
گروه استانها ـ مجموعهای از پروژههای عمرانی، خدماتی و محرومیتزدایی شهرستان سروآباد با اعتبار مجموع ۱۲۶ میلیارد تومان، در حالی به بهرهبرداری رسید که این طرحها در شرایط جنگی و طی هشت ماه تلاش، پیگیری و فعالیت مستمر مجموعه مدیریت محلی آماده اجرا و افتتاح شدهاند؛ اقداماتی که تحسین معاون دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را نیز به دنبال داشت.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، در جریان افتتاح این پروژهها، علی قربانی، معاون دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، با اشاره به اقدامات انجامشده در روستاهای بخش مرکزی سروآباد، عملکرد بخشداری مرکزی این شهرستان را قابل توجه دانست و اظهار کرد: «اقدامات بخشداری مرکزی سروآباد در نوع خود کمنظیر است.»
در این برنامه، پروژه آسفالت و سنگفرش معابر روستای پایگلان، زمینهای چمن مصنوعی روستاهای درهناخی و ژنیین و پارکهای درونمحلهای روستاهای آریان و تخان با حضور معاون دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به بهرهبرداری رسید.
نکته قابل توجه در اجرای این طرحها، آمادهسازی و به ثمر رسیدن آنها در مدت هشت ماه و در شرایط خاص و جنگی کشور است؛ موضوعی که نشاندهنده استمرار فعالیتهای عمرانی، پیگیری مدیریت محلی و تلاش برای متوقف نشدن روند خدمترسانی به مردم روستاهاست.
اجرای این پروژهها بار دیگر نشان داد که حتی در شرایط دشوار نیز با برنامهریزی، پیگیری مستمر، مشارکت مردم و همافزایی دولت و مدیریت محلی میتوان مسیر توسعه و محرومیتزدایی را ادامه داد و ثمره آن را در زندگی مردم مناطق روستایی نمایان کرد.
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