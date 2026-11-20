گروه استان‌ها - آیهان رهبر، شطرنج‌باز نوجوان کردستانی، با عبور از ریتینگ ۲۳۰۰ و کسب عنوان بین‌المللی استاد فیده (FM)، در ۱۳ سالگی نام خود را در تاریخ ورزش استان ماندگار کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «آیهان رهبر»، شطرنج‌باز نوجوان کردستانی، با کسب عنوان بین‌المللی استاد فیده (FM)، به‌عنوان نخستین شطرنج‌باز استان کردستان که موفق به دستیابی به این عنوان شده است، تاریخ‌ساز شد.

این ورزشکار نوجوان با عبور از مرز ریتینگ ۲۳۰۰ در بخش استاندارد، در حالی به این افتخار ارزشمند دست یافت که تنها ۱۳ سال سن دارد؛ موفقیتی که نقطه عطفی در تاریخ شطرنج استان کردستان به شمار می‌رود.

دستیابی به این عنوان بین‌المللی حاصل استعداد، تلاش مستمر و پشتکار این شطرنج‌باز نوجوان در کنار حمایت خانواده و همراهی مربیان و استادان شطرنج بوده است.

موفقیت آیهان رهبر علاوه بر افتخارآفرینی برای ورزش کردستان، می‌تواند انگیزه‌ای برای نوجوانان و جوانان علاقه‌مند به شطرنج باشد و مسیر حضور استعدادهای این استان را در عرصه رقابت‌های ملی و بین‌المللی هموارتر کند.