گروه استان‌ها - کلنگ احداث نخستین سینمای روباز دانشگاه کردستان با اعتبار اولیه ۲۵ میلیارد تومان و ظرفیت پذیرش پنج هزار نفر، هم‌زمان با اختتامیه جشنواره ملی «رویش» به زمین زده شد؛ پروژه‌ای فرهنگی که قرار است در صورت تأمین اعتبار، اسفندماه امسال به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، کلنگ احداث نخستین سینمای روباز دانشگاه کردستان، هم‌زمان با آیین اختتامیه سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی «رویش» و با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس دانشگاه کردستان به زمین زده شد.

«سید محمدجواد حسینی‌صدر» ، مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان، با اشاره به جزئیات اجرای این پروژه اظهار کرد: احداث این مجموعه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت توسعه منابع وزارت علوم در دستور کار قرار گرفته است.

وی اعتبار اولیه مورد نیاز برای ساخت و تجهیز این سینمای روباز را ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در صورت تأمین به‌موقع اعتبار و پیشرفت مطلوب عملیات اجرایی، پیش‌بینی می‌شود این مجموعه طی دو تا سه ماه آینده و در اسفندماه امسال به بهره‌برداری برسد.

مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان با بیان اینکه این سینما در محوطه دانشکده علوم احداث می‌شود، گفت: این مجموعه ظرفیت پذیرش پنج هزار نفر را دارد و می‌تواند به یکی از فضاهای مهم برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه تبدیل شود.

حسینی‌صدر توسعه فضاهای فرهنگی را از عوامل مؤثر در افزایش مشارکت دانشجویان دانست و تصریح کرد: راه‌اندازی این سینمای روباز علاوه بر فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای حضور دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی و هنری، به افزایش نشاط اجتماعی و تقویت تعاملات دانشجویی کمک خواهد کرد.