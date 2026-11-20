گروه استان‌ها - معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان از برگزاری مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون استان در روزهای اول و دوم آذرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

مسابقات قرآن کریم طلاب و روحانیون کردستان اول آذرماه برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، ماموستا «احسن اداک» ، معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان و دبیر ستاد برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون، از برگزاری مرحله استانی این رویداد قرآنی در روزهای یکشنبه و دوشنبه، اول و دوم آذرماه خبر داد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقات اظهار کرد: این رویداد به همت مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان و در ادامه برنامه‌های فرهنگی و قرآنی این مرکز، با حضور طلاب و روحانیون استان برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی کردستان افزود: شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف حفظ و قرائت قرآن کریم و با شعار محوری «قرآن، کتاب امت پیروز» به رقابت خواهند پرداخت.

ماموستا اداک با بیان اینکه این مسابقات فرصتی برای ترویج فرهنگ قرآنی و شناسایی استعدادهای قرآنی در میان طلاب و روحانیون است، اعلام کرد: کتابخانه شهید امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) میزبان شرکت‌کنندگان این دوره از مسابقات خواهد بود.