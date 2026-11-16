||15:40
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرملت ایران با اراده‌ای فولادین برابر فرعون‌های زمان ایستاده است
39بازدید

رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان تأکید کرد؛

مطالبات کردستان باید در اولویت تصمیمات ملی باشد

گروه استان‌ها ـ رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در نشست رؤسای مجامع نمایندگان استان‌ها با وزیر کشور، بر ضرورت توجه جدی به مطالبات مردم کردستان و پیگیری مشکلات استان در سطح ملی تأکید کرد.

کد خبر: 4202280تاریخ انتشار: 39 بازدید

InShot_۲۰۲۶۱۱۱۶_۱۵۰۵۰۶۸۰۳

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، نشست رؤسای مجامع نمایندگان استان‌های کشور با حضور اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، با هدف بررسی مسائل و چالش‌های استان‌ها در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی برگزار شد.

در این نشست، «امید کریمیان»، نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد و رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان، حضور داشت و مسائل و دغدغه‌های استان را در چارچوب پیگیری مطالبات منطقه‌ای مورد توجه قرار داد.

این نشست فرصتی برای طرح مشکلات استان‌ها و بررسی راهکارهای رفع موانع موجود بود و موضوعاتی همچون توسعه اقتصادی، تقویت زیرساخت‌ها، اشتغال، سرمایه‌گذاری، مسائل اجتماعی و امنیتی و استفاده از ظرفیت‌های ملی برای حل مشکلات مناطق مختلف کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حضور رئیس مجمع نمایندگان کردستان در چنین نشست‌هایی، فرصتی برای تقویت صدای مردم استان در سطح تصمیم‌گیری‌های ملی است؛ استانی که با وجود ظرفیت‌های ارزشمند مرزی، کشاورزی، گردشگری و اقتصادی، همچنان با چالش‌هایی در زمینه اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری مواجه است.

انتظار می‌رود با پیگیری مستمر رئیس مجمع نمایندگان و تعامل مؤثر با وزارت کشور و سایر دستگاه‌های ملی، مطالبات مردم کردستان از سطح طرح و بیان فراتر رفته و در قالب تصمیمات اجرایی و اقدامات عملی دنبال شود؛ چراکه توسعه متوازن و رفع محرومیت‌های زیرساختی کردستان، نیازمند توجه ویژه مسئولان ملی است.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

وزیر کشورمجلسنماینده

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.