مطالبات کردستان باید در اولویت تصمیمات ملی باشد

گروه استان‌ها ـ رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در نشست رؤسای مجامع نمایندگان استان‌ها با وزیر کشور، بر ضرورت توجه جدی به مطالبات مردم کردستان و پیگیری مشکلات استان در سطح ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، نشست رؤسای مجامع نمایندگان استان‌های کشور با حضور اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، با هدف بررسی مسائل و چالش‌های استان‌ها در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی برگزار شد.

در این نشست، «امید کریمیان»، نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد و رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان، حضور داشت و مسائل و دغدغه‌های استان را در چارچوب پیگیری مطالبات منطقه‌ای مورد توجه قرار داد.

این نشست فرصتی برای طرح مشکلات استان‌ها و بررسی راهکارهای رفع موانع موجود بود و موضوعاتی همچون توسعه اقتصادی، تقویت زیرساخت‌ها، اشتغال، سرمایه‌گذاری، مسائل اجتماعی و امنیتی و استفاده از ظرفیت‌های ملی برای حل مشکلات مناطق مختلف کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حضور رئیس مجمع نمایندگان کردستان در چنین نشست‌هایی، فرصتی برای تقویت صدای مردم استان در سطح تصمیم‌گیری‌های ملی است؛ استانی که با وجود ظرفیت‌های ارزشمند مرزی، کشاورزی، گردشگری و اقتصادی، همچنان با چالش‌هایی در زمینه اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری مواجه است.

انتظار می‌رود با پیگیری مستمر رئیس مجمع نمایندگان و تعامل مؤثر با وزارت کشور و سایر دستگاه‌های ملی، مطالبات مردم کردستان از سطح طرح و بیان فراتر رفته و در قالب تصمیمات اجرایی و اقدامات عملی دنبال شود؛ چراکه توسعه متوازن و رفع محرومیت‌های زیرساختی کردستان، نیازمند توجه ویژه مسئولان ملی است.