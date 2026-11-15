کالابرگ نیازمندان حذف نشود

گروه استان‌ها - عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از خطا در شناسایی مشمولان کالابرگ گفت: اطلاعات نادرست درباره درآمد و دارایی خانوارها نباید موجب محرومیت اقشار کم‌درآمد از حمایت‌های معیشتی شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «محسن بیگلری» نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: اطلاعات برخی دستگاه‌های اجرایی درباره وضعیت اقتصادی خانوارها دقیق نیست و همین مسئله باعث شده افرادی از دریافت کالابرگ محروم شوند که حتی در تأمین هزینه‌های روزمره زندگی خود با مشکل مواجه هستند.

وی افزود: در مواردی، مالکیت یک خودرو یا خانه کلنگی ۴۰ تا ۵۰ متری، مبنای حذف کالابرگ قرار گرفته است؛ در حالی که داشتن چنین دارایی‌هایی لزوماً به معنای برخورداری مالی نیست.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به فشار تورم بر معیشت مردم تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد کارمندان دولت با توجه به نرخ تورم، زیر خط فقر قرار دارند.

بیگلری تأکید کرد: دریافت تسهیلات بانکی برای پرداخت بدهی‌ها نباید به‌عنوان نشانه تمکن مالی در نظر گرفته شود و موجب قطع حمایت‌های معیشتی شود.

وی خاطرنشان کرد: کالابرگ باید تنها برای خانوارهای برخوردار از درآمد و ثروت بالا حذف شود و اقشار کم‌درآمد نباید قربانی اطلاعات نادرست و ارزیابی‌های غیرواق

عی شوند.