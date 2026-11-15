رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و پهلوانی کشور تأکید کرد؛
شهدا، الگوی پهلوانی و جوانمردی هستند
گروه استانها - رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و پهلوانی کشور گفت: شهدای ورزشکار با ایثار و فداکاری خود، درس غیرت، اخلاص و جوانمردی به نسل امروز آموختند و ادامه مسیر پرافتخار آنان مسئولیتی سنگین بر دوش ماست.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «مهرعلی بارانچشمه»، رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و پهلوانی جمهوری اسلامی ایران، در اجلاسیه شهدای ورزشکار استان کردستان که در راستای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان برگزار شد، اظهار کرد: شهدای ورزشکار همچون ستارگانی در آسمان ایران اسلامی میدرخشند و هرکدام الگویی ارزشمند برای نوجوانان، جوانان و نسلهای آینده هستند.
وی با اشاره به فداکاری شهدای ورزشکار افزود: این شهدا با تأسی از مکتب عاشورا و سیره امام حسین(ع) و امیرالمؤمنین(ع)، درس ایثار، اخلاص، غیرت و جوانمردی را آموختند و با نثار جان خود، مسئولیت سنگینی برای ادامه راهشان بر دوش ما گذاشتند.
بارانچشمه با اشاره به شخصیت شهید ابراهیم هادی گفت: این شهید والامقام نمونهای از پیوند ورزش، معنویت و جوانمردی بود که در کنار فعالیتهای ورزشی، با روحیه ایثار و دستگیری از خانوادههای نیازمند، به الگویی ماندگار برای جوانان تبدیل شد.
رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و پهلوانی کشور با تأکید بر نقش ورزش زورخانهای در تربیت نسل جوان تصریح کرد: ورزش زورخانهای تنها یک فعالیت جسمانی نیست، بلکه میراثی ارزشمند و فرهنگی پهلوانپرور است که مفاهیمی همچون گذشت، فداکاری، ایثار، فتوت و دستگیری از نیازمندان را به جوانان آموزش میدهد.
وی با اشاره به نگاه ویژه رهبر شهید به ورزش زورخانهای خاطرنشان کرد: این ورزش به دلیل برخورداری از فرهنگ ارزشمند پهلوانی، در تربیت انسانهای بزرگ، جوانمرد و مسئولیتپذیر نقش مؤثری دارد.
بارانچشمه در بخش دیگری از سخنانش با روایت خاطرهای از همرزم شهیدش، سیدرضا میرعلی، به سالها چشمانتظاری خانوادههای شهدای مفقودالاثر اشاره کرد و گفت: مادر این شهید پس از بیش از سه دهه انتظار و بازگشت پیکر فرزندش، از همرزمان او خواست همچنان به خانهاش سر بزنند و خانوادههای شهدا را تنها نگذارند.
وی با تأکید بر جایگاه والای خانوادههای شهدا افزود: صبر و ایثار این خانوادهها برای همه ما درسآموز است و باید قدردان فداکاری آنان باشیم.
رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و پهلوانی کشور در پایان از دستاندرکاران برگزاری اجلاسیه شهدای ورزشکار استان کردستان قدردانی کرد و بر ضرورت ترویج فرهنگ پهلوانی، ایثار و ادامه راه شهدا در جامعه تأکید کرد.
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