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آخرین خبرتشییع شهدای گمنام، تجدید عهد با آرمان‌های رزمندگان اسلام است + فیلم
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فرمانده مرزبانی استان کردستان در گفت‌وگو با تابناک تأکید کرد؛

شهدای گمنام، سند شرف، استقلال و آزادگی ملت ایران هستند + فیلم

گروه استان‌ها - فرمانده مرزبانی استان کردستان با اشاره به استقبال پرشور مردم از شهدای گمنام گفت: حضور این شهدا، یادآور عزت، کرامت و اقتدار ملت ایران و فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان است.

کد خبر: 4201574تاریخ انتشار: 15 بازدید۰
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سردار «احمدرضا حاتمی»، فرمانده مرزبانی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه راهپیمایی تشییع شهید گمنام اظهار کرد: حضور شهدای گمنام در استان کردستان شور و حال ویژه‌ای در میان مردم ایجاد کرده و یادآور عزت، کرامت، شرف، استقلال و آزادگی ملت ایران است.


وی افزود: این شهدا نماد اقتدار و ایستادگی نسلی هستند که در دهه ۶۰ در برابر رژیم بعثی ایستادند و امروز نیز ادامه‌دهندگان همان مسیر در برابر نظام سلطه و استکبار جهانی مقاومت می‌کنند.
فرمانده مرزبانی استان کردستان با بیان اینکه حضور شهدای گمنام خون تازه‌ای در رگ‌های انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: امیدواریم وجود مبارک این شهدا برای نسل جوان، به‌ویژه جوانان دهه هشتادی، مایه بصیرت و هوشیاری باشد.
حاتمی خاطرنشان کرد: باید بدانیم که دلسوز واقعی ملت ایران کسی جز خود مردم نیست و جوانان و آحاد جامعه باید با هوشیاری و پشتیبانی از نظام و انقلاب، مسیر عزت و استقلال کشور را ادامه دهند و در برابر استکبار جهانی بایستند.
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مرزبانیشهید گمنامسنندج

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