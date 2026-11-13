گروه استان‌ها - فرمانده مرزبانی استان کردستان با اشاره به استقبال پرشور مردم از شهدای گمنام گفت: حضور این شهدا، یادآور عزت، کرامت و اقتدار ملت ایران و فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان است.

شهدای گمنام، سند شرف، استقلال و آزادگی ملت ایران هستند + فیلم

سردار «احمدرضا حاتمی»، فرمانده مرزبانی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه راهپیمایی تشییع شهید گمنام اظهار کرد: حضور شهدای گمنام در استان کردستان شور و حال ویژه‌ای در میان مردم ایجاد کرده و یادآور عزت، کرامت، شرف، استقلال و آزادگی ملت ایران است.





وی افزود: این شهدا نماد اقتدار و ایستادگی نسلی هستند که در دهه ۶۰ در برابر رژیم بعثی ایستادند و امروز نیز ادامه‌دهندگان همان مسیر در برابر نظام سلطه و استکبار جهانی مقاومت می‌کنند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با بیان اینکه حضور شهدای گمنام خون تازه‌ای در رگ‌های انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: امیدواریم وجود مبارک این شهدا برای نسل جوان، به‌ویژه جوانان دهه هشتادی، مایه بصیرت و هوشیاری باشد.

حاتمی خاطرنشان کرد: باید بدانیم که دلسوز واقعی ملت ایران کسی جز خود مردم نیست و جوانان و آحاد جامعه باید با هوشیاری و پشتیبانی از نظام و انقلاب، مسیر عزت و استقلال کشور را ادامه دهند و در برابر استکبار جهانی بایستند.