گروه استان‌ها - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به درخواست‌های ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها، خواستار رفع موانع اداری و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق مربوط به پیش از سال ۱۴۰۵ شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، جلسه بررسی و تعیین تکلیف درخواست‌های دارای تأخیر در درگاه ملی مجوزهای کشور، روز ۲۶ آبان‌ماه با حضور سعدی نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان و جمعی از مدیران و کارشناسان مرتبط برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت پرونده‌های معوق ثبت‌شده پیش از سال ۱۴۰۵ بررسی و دلایل تأخیر در رسیدگی به درخواست متقاضیان مورد ارزیابی قرار گرفت.

«سعدی نقشبندی» در این جلسه با تأکید بر اهمیت تسهیل فرآیندهای اداری و تسریع در ارائه خدمات اظهار کرد: تعیین تکلیف درخواست‌های معوق و جلوگیری از استمرار تأخیر در پاسخگویی، از ضرورت‌های مهم در مسیر بهبود خدمات‌رسانی و تحقق اهداف دولت در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی موانع و گلوگاه‌های موجود در فرآیند رسیدگی، خواستار اتخاذ راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات و پیگیری درخواست‌ها تا حصول نتیجه نهایی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین هماهنگی میان واحدهای تخصصی و مسئولان مرتبط را ضروری دانست و بر پاسخگویی به‌موقع، پیگیری مستمر و رعایت الزامات قانونی در بررسی پرونده‌ها تأکید کرد.

در پایان این نشست، راهکارهای تسریع در رسیدگی به درخواست‌های باقی‌مانده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت جلوگیری از تداوم بلاتکلیفی متقاضیان و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق تأکید شد.