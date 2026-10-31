رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان عنوان کرد؛

مدیریت هوشمند انرژی، ضرورت پایداری تولید کشاورزی است

گروه استان‌ها - رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی گفت: مدیریت هوشمند منابع، اصلاح الگوی مصرف و استفاده از فناوری‌های نوین، نقش مهمی در استمرار تولید و تقویت امنیت غذایی دارد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۳۸
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مدیریت هوشمند انرژی، ضرورت پایداری تولید کشاورزی است

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، جلسه کمیته بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی استان کردستان، امروز شنبه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به ریاست «سعدی نقشبندی»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور جمعی از مدیران و مسئولان مرتبط برگزار شد.

وی در این نشست با تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی و هدفمند مصرف انرژی در بخش کشاورزی اظهار کرد: بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از الزامات اساسی برای ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و حرکت به سمت کشاورزی پایدار است و تحقق این هدف به برنامه‌ریزی منسجم، تصمیم‌گیری کارشناسی و مشارکت همه بخش‌های مرتبط نیاز دارد.

نقشبندی با اشاره به جایگاه راهبردی بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: مدیریت مصرف انرژی نباید به کاهش ظرفیت‌های تولیدی منجر شود، بلکه باید با اصلاح الگوی مصرف، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری، زمینه استمرار تولید و صیانت از منابع و زیرساخت‌های کشاورزی فراهم شود.

ضرورت مدیریت هم‌زمان آب، برق و سوخت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به مدیریت مصرف آب، برق و سوخت در فعالیت‌های کشاورزی تصریح کرد: شناسایی نقاط پرمصرف، اصلاح و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، از مهم‌ترین محورهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در این بخش است.

نقشبندی همچنین فرهنگ‌سازی در میان بهره‌برداران و کشاورزان را از الزامات تحقق الگوی صحیح مصرف انرژی دانست و بر ضرورت افزایش آگاهی و مشارکت فعال فعالان بخش کشاورزی در این زمینه تأکید کرد.

تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش اتلاف منابع

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان مدیریت‌های تخصصی، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: تدوین برنامه‌های عملیاتی، شناسایی ظرفیت‌ها و موانع موجود و پیگیری مستمر مصوبات کمیته باید با هدف دستیابی به نتایج ملموس و اثربخش در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در پایان با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریت مصرف منابع گفت: رویکرد سازمان باید حرکت از مدیریت سنتی مصرف به سمت مدیریت هوشمند منابع و انرژی باشد؛ مسیری که ضمن کاهش اتلاف منابع، بهره‌وری تولید را افزایش داده و زمینه‌ساز تقویت امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان خواهد بود.

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