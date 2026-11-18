گروه استان‌ها - معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کردستان از فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آذرماه ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد: مشمولان باید از یکم تا چهارم آذرماه با مراجعه به مراکز آموزش تعیین‌شده، نسبت به اعزام به خدمت اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سرهنگ «سلطان‌مراد عزیزی» ، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کردستان، از فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آذرماه سال ۱۴۰۵ خبر داد و جزئیات مراحل اعزام این مشمولان را تشریح کرد.

وی اظهار کرد: مشمولانی که برگ اعزام به خدمت با تاریخ آذرماه ۱۴۰۵ دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) ، برگ محل مراجعه یا معرفی‌نامه مراکز آموزش را دریافت و مطابق اطلاعات درج‌شده در آن اقدام کنند.

سرهنگ عزیزی افزود: مشمولان اعزامی باید از یکم تا چهارم آذرماه با همراه داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفی‌نامه مرکز آموزش و برگه واکسن مننژیت و دوگانه، به محل و مرکز آموزشی تعیین‌شده مراجعه کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کردستان همچنین تأکید کرد: مشمولان در روز اعزام باید تمامی مدارک درج‌شده در معرفی‌نامه و کارت تلفن همگانی تهیه‌شده از طریق مخابرات استان را همراه داشته باشند.

وی با اشاره به ممنوعیت همراه داشتن وسایل الکترونیکی در مراکز آموزش، خاطرنشان کرد: مشمولان از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، کارت حافظه و سایر تجهیزات الکترونیکی خودداری کنند.

سرهنگ عزیزی در پایان هشدار داد: عدم حضور به‌موقع مشمولان در زمان و محل تعیین‌شده، غیبت محسوب شده و مطابق ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با افراد متخلف برخورد خواهد شد.