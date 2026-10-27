پرش به محتوای اصلی
۰۶/آبان/۱۴۰۵
Wednesday 28 October 2026
۱۴:۳۵
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
انرژی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
پایان دادن به شرایط «نه جنگ، نه صلح» باید پیگیری شود؛ شورایعالی امنیت ملی «چهارراه تدبیرِ» کشور است
قیمت طلا و سکه امروز 5 آبان / چرا سکه میتازد و طلا جا میماند؟
پیام رهبر انقلاب خطاب به نخبگان و مدالآوران علمی و ورزشی/ تا ساعاتی دیگر
پزشکیان به روسیه میرود
هشدار یمن درباره تخلیه فرودگاه عدن
توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران
پشت پرده ناترازی تأمین اجتماعی/ چرا حقوق بازنشستگان دیر پرداخت میشود؟
بازدید هیئت ایرانی از فرودگاه حریر در اربیل
برای تحقق شروط رهبری و خروج از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» تلاش میکنیم
پیشنهاد جدید قطر برای پایان جنگ ایران و آمریکا؛ «تهران تا پایان هفته پاسخ می دهد»
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
انرژی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
فیلم
>>
فیلم
تعداد بازدید: ۳۹۲۰
کد ویدیو
دریافت فایل
کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۵۲
تاریخ انتشار: سهشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۵ ۰۰:۵۱
سوت
نخستین ویدیو از علیرضا بیرانوند در محل خدمتش
حرفهای علیرضا بیرانوند و مدیران فجر سپاسی پس از پیوستن او به عنوان سرباز به این تیم را میبینید.
برچسبها
علیرضا بیرانوند
سربازی
فجر شهید سپاسی
ویدیو
لینک کوتاه
ارسال نظر
نظرهای حاوی توهین، افترا یا نوشتهشده با حروف لاتین (فینگلیش) منتشر نمیشوند.
ارسال نظر
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه