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تعداد بازدید: ۳۹۲۰
کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۵۲
تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۵ ۰۰:۵۱
سوت

نخستین ویدیو از علیرضا بیرانوند در محل خدمتش

حرف‌های علیرضا بیرانوند و مدیران فجر سپاسی پس از پیوستن او به عنوان سرباز به این تیم را می‌بینید.
برچسب‌ها علیرضا بیرانوندسربازیفجر شهید سپاسیویدیو
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