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نبض خبر تعابیر معنادار محسن رضایی پس از مذاکره با پاکستان، سعودی و ترکیه

سردار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از پایان نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای گفت: «...مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان معتقد بودند راه حل مشکلات منطقه در همراهی هر چهار کشور با یکدیگر است... به این نتیجه رسیدیم که امنیت در غرب آسیا باید درون‌زا باشد و از هرگونه مداخله خارجی باید جلوگیری شود...» مواضع کامل سرلشکر رضایی را می‌بینید و می‌شنوید.