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تعداد بازدید: ۱۹۰۹
کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۱۲
تاریخ انتشار: دوشنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۸:۴۱
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زبان بدن محسن رضایی در ملاقات با مقامات ترک و عرب و پاکستان

نشست چهارجانبه جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان از ساعتی پیش در تهران در جریان است. سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان میزبانی این نشست را برعهده دارد و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه، نمایندگان این سه کشور هستند. زبان بدن محسن رضایی در ملاقات با مقامات ترک و عرب و پاکستان را می‌بینید.
برچسب‌ها مذاکراتجنگ ایران و آمریکامذاکرات ایران و آمریکاعربستانپاکستانترکیهمحسن رضاییعاصم منیرخالد بن سلمانابراهیم کالینویدیو
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