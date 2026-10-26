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نبض خبر زبان بدن محسن رضایی در ملاقات با مقامات ترک و عرب و پاکستان

نشست چهارجانبه جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان از ساعتی پیش در تهران در جریان است. سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان میزبانی این نشست را برعهده دارد و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه، نمایندگان این سه کشور هستند. زبان بدن محسن رضایی در ملاقات با مقامات ترک و عرب و پاکستان را می‌بینید.