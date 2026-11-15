وحشت در فرودگاه آمریکا؛ تخلیه اضطراری

فرودگاه بین‌المللی «دالاس لاو فیلد» در ایالت تگزاس آمریکا، در پی دریافت تهدید احتمالی بمب‌گذاری، فعالیت‌های پروازی خود را متوقف کرد؛ تاکنون جزئیات بیشتری درباره منشأ این تهدید و زمان ازسرگیری پروازها منتشر نشده است.

به گزارش تابناک؛ فعالیت‌های پروازی فرودگاه «دالاس لاو فیلد» در ایالت تگزاس آمریکا در پی دریافت گزارشی درباره تهدید احتمالی بمب‌گذاری متوقف شد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، مسئولان این فرودگاه پس از دریافت تهدید امنیتی، دستور توقف فعالیت‌های پروازی را صادر کردند.

هنوز اطلاعات دقیقی درباره منشأ تهدید، ماهیت آن و احتمال وجود مواد منفجره در محوطه فرودگاه منتشر نشده است.

همچنین جزئیاتی درباره مدت توقف پروازها، تعداد پروازهای تحت تأثیر و زمان احتمالی بازگشت فعالیت‌های فرودگاه به شرایط عادی اعلام نشده است.

تا این لحظه، اطلاعات بیشتری درباره نتایج بررسی تهدید امنیتی یا وضعیت نهایی فرودگاه در دسترس نیست.

منبع: دانشجو



