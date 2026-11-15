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عکس: قله برفی دماوند از نمای خیلی دور و خیلی نزدیک!

کد خبر: 4201907تاریخ انتشار: 102 بازدید

توچال و دماوند برقی
به گزارش تابناک، در پی بارش برف در روزهای اخیر و وزش باد و کاهش آلودگی هوا، قله دماوند در نقاطی دوردست‌تر در کشورمان چشم‌اندازهای بدیعی آفریده است. 

در  زیر تصاویر ثبت شده از قله دماوند در فواصل صدها کیلیومتری ارائه می‌شود:

وقتی قله دماوند از کویر مرنجاب دیده می‌شود

دماوند

دماوند


پدیدار شدن قله دماوند در هوای پاک از نمای شهر ساری، مازندران

دماوند


قله دماوند و رشته کوه البرز از ارتفاعات تفرش در استان مرکزی

دماوند


تصویری از پدیدار شدن قله دماوند ابتدای جاده ساوه بوئین زهرا حد فاصل استان‌های مرکزی و قزوین

دماوند


و در پایان نمای بسیار نزدیک از قلۀ سفید‌پوش دماوند پس‌از روزهای برفی اخیر

دماوند


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برچسب ها

بارش برفدماوندقله دماوندچشم انداز زیبا

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