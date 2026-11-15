عکس: قله برفی دماوند از نمای خیلی دور و خیلی نزدیک!



به گزارش تابناک، در پی بارش برف در روزهای اخیر و وزش باد و کاهش آلودگی هوا، قله دماوند در نقاطی دوردست‌تر در کشورمان چشم‌اندازهای بدیعی آفریده است.

در زیر تصاویر ثبت شده از قله دماوند در فواصل صدها کیلیومتری ارائه می‌شود:

وقتی قله دماوند از کویر مرنجاب دیده می‌شود



پدیدار شدن قله دماوند در هوای پاک از نمای شهر ساری، مازندران



قله دماوند و رشته کوه البرز از ارتفاعات تفرش در استان مرکزی



تصویری از پدیدار شدن قله دماوند ابتدای جاده ساوه بوئین زهرا حد فاصل استان‌های مرکزی و قزوین



و در پایان نمای بسیار نزدیک از قلۀ سفید‌پوش دماوند پس‌از روزهای برفی اخیر



