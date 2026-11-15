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عکس: قله برفی دماوند از نمای خیلی دور و خیلی نزدیک!
به گزارش تابناک، در پی بارش برف در روزهای اخیر و وزش باد و کاهش آلودگی هوا، قله دماوند در نقاطی دوردستتر در کشورمان چشماندازهای بدیعی آفریده است.
در زیر تصاویر ثبت شده از قله دماوند در فواصل صدها کیلیومتری ارائه میشود:
وقتی قله دماوند از کویر مرنجاب دیده میشود
پدیدار شدن قله دماوند در هوای پاک از نمای شهر ساری، مازندران
قله دماوند و رشته کوه البرز از ارتفاعات تفرش در استان مرکزی
تصویری از پدیدار شدن قله دماوند ابتدای جاده ساوه بوئین زهرا حد فاصل استانهای مرکزی و قزوین
و در پایان نمای بسیار نزدیک از قلۀ سفیدپوش دماوند پساز روزهای برفی اخیر
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